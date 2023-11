Moradores vencem batalha contra vizinho por cerca que bloqueia a luz do Sol

Um grupo de moradores em Edimburgo conseguiu uma vitória contra seu vizinho em uma disputa envolvendo uma "cerca alta" que bloqueava a luz solar, deixando suas áreas de conservação "frias e sombrias".

David Linkie, Jeremy Jones e outro morador haviam anteriormente reclamado ao Conselho sobre a cerca de Barry Rice, alegando que era "perigosa e cara" de manter, mas nenhuma ação foi tomada, reporta Mirror.

Depois de recorrer ao Governo Escocês, a decisão foi revertida, e uma notificação de cerca alta foi emitida para o Sr. Rice, exigindo que ele reduzisse a altura de sua cerca de quase quatro metros para três metros. A repórter de planejamento Amanda Chisholm concluiu que as árvores Leylandii "afetaram negativamente" o desfrute dos jardins dos vizinhos.

Em um ponto durante a disputa, os moradores de Fairmilehead frustrados cortaram a cerca eles mesmos e deixaram seis sacos cheios de galhos e aparas do lado de fora da casa do Sr. Rice para que ele os dispusesse, o que ele disse ter deixado sua esposa se sentindo "intimidada". O Sr. Rice argumentou que era "irracional esperar sol pleno durante todo o dia".

Um vizinho, David Linkie, escreveu ao Conselho dizendo que uma cerca mais baixa ajudaria a "reduzir o custo de aquecer os quartos dos fundos de sua casa". Ele também alegou que a cerca alta os impedia de "desfrutar melhor de sua área externa para relaxar, socializar ou se exercitar" e tornava sua área de conservação "frequentemente fria e sombria para se sentar" porque bloqueava a luz natural.

Outro vizinho, Jeremy Jones, disse que era "potencialmente caro contratar serviços profissionais de corte de árvores uma ou duas vezes por ano ou comprar equipamentos de aparar cercas necessários para fazer o trabalho".

Em um comunicado conjunto à Divisão de Recursos Ambientais e Planejamento do Governo Escocês, os três moradores alegaram que as orientações revisadas sobre cercas altas "não foram aplicadas corretamente" e que houve "erros nos parâmetros usados para calcular a perda de luz". Eles acrescentaram: "Há claramente um alto risco envolvido devido à altura, volume de trabalho e ao uso de ferramentas afiadas e perigosas para aparar cercas."

Após cortar a cerca do seu lado, eles afirmaram que o Sr. Rice se livrou dos galhos deixados perto de sua porta, mas os alertou dizendo "não aceitaremos os restos novamente". Isso os deixou com a tarefa de se livrar dos restos duas vezes por ano.

O Sr. Rice respondeu, dizendo que acredita que a cerca "não afeta seriamente o desfrute razoável de suas propriedades, já que a manutenção necessária é apenas uma ou talvez duas vezes por ano". Ele afirmou: "Ter um jardim exige atenção durante todo o ano, mas não parece ter um impacto sério no desfrute razoável, já que o som de crianças e adultos desfrutando de seus jardins pode ser ouvido durante todo o ano."

"Os jardins de todos sofrem sombreamento em diferentes momentos do dia e da noite, à medida que o sol se move. Portanto, é irracional esperar sol pleno durante todo o dia."

Ele também mencionou: "Os seis sacos deixados na nossa calçada para nossa disposição couberam no nosso recipiente de resíduos de jardim marrom e foram devolvidos conforme solicitado."

Depois de visitar as propriedades, a Sra. Chisholm discordou da visão do conselho de que não havia "nenhum efeito adverso da cerca alta". Em um relatório, ela afirmou que a fileira de árvores era "excessivamente dominante" e alta o suficiente para afetar os níveis de luz nos jardins dos reclamantes. Uma carta enviada ao Sr. Rice disse que a cerca deveria ser cortada para três metros até março do próximo ano, no máximo.