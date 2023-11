Madrinha é criticada por alisar o cabelo para o casamento de sua melhor amiga

Uma jovem decidiu compartilhar no Reddit como o fato de ter alisado seu cabelo causou uma grande confusão no dia do casamento de sua amiga. Para ela, era apenas um favor feito a pedido da noiva, mas o resultado foi bem diferente do esperado.

De forma anônima uma mulher contou que decidiu abrir uma exceção e alisar seus cabelos para o casamento de sua amiga. Segundo ela, que afirma ter cabelos cacheados, o “visual liso” não lhe cai bem, mas ainda assim várias pessoas pedem constantemente para que ela alise seus cabelos. Uma destas pessoas era a noiva em questão.

“Ela se casou e eu fui uma das madrinhas, então eu me ofereci para alisar o cabelo porque sabia que era como ela esperava que as madrinhas estivessem em seu grande dia. Ela ficou animada e eu paguei pelo procedimento em um salão. Eu não gostei muito do resultado, mas segui em frente porque é como a noiva gostaria de me ver”.

“Acontece que a reação dela não foi a esperada. Ela não gostou e eu disse a ela que era exatamente o que ela tinha pedido para fazer. Lembrei a ela de que a mesma equipe que estava fazendo o cabelo e maquiagem das outras madrinhas disse que ficaria assim, então não era algo inesperado”, revela.

Acabou virando uma grande confusão

A mulher então revela que a noiva “mandou” que ela arrumasse o cabelo de outra forma e pediu a uma das outras madrinhas que enrolasse seus cabelos.

“Eu disse a ela que não, porque paguei pelo cabelo assim e não ia perder esse dinheiro sendo que eu já tinha usado meu dinheiro para muitas outras coisas do casamento. A mãe dela se envolveu e me devolveu o valor que paguei pelo cabelo, enquanto outra madrinha enrolou meu cabelo. A mãe dela me atacou ao ponto de me fazer chorar”.

“O casamento correu bem e eu pensei em ignorar isso, mas comecei a ouvir comentários sobre minha atitude e quando eu disse que a mãe da noiva foi dura demais comigo eu tive que ouvir que foi culpa minha por agir como uma criança mimada”, finaliza a mulher.

Para os usuários do Reddit, ela apenas atendeu ao pedido da noiva que decidiu mudar de ideia em cima da hora.

“Você não agiu de forma errada, foi o seu dinheiro que foi gasto com algo que poderia ter sido evitado se a noiva tivesse te deixado usar os cabelos ao natural”, comentou uma pessoa.

“Não consigo entender o motivo dela exigir que seu cabelo fosse cacheado novamente, aposto que ela achou que você estava mais bonita que ela”, finalizou outra.