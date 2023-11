Homem é salvo por relógio inteligente durante infarto

Paul Wapham, de 42 anos e morador de Morriston, Swansea, viveu momentos angustiantes ao sofrer um ataque cardíaco durante sua corrida matinal regular. Aos cinco minutos de sua atividade, ele descreveu ter sentido uma "dor no peito massiva". Segundo ele: "fui correr de manhã às 7h, como costumo fazer, e cerca de cinco minutos depois, tive uma dor massiva no peito", reporta Mirror.

Ele continuou, dizendo que seu peito começou a ficar apertado e, logo, ele se encontrou de joelhos na estrada. Inicialmente, sentiu uma pressão, mas logo a dor se intensificou, como se estivesse sendo espremido por um torno.

No entanto, mesmo em meio à agonia, Paul conseguiu usar seu relógio para ligar para sua esposa, Laura. Felizmente, ele estava a apenas cinco minutos de casa, permitindo que Laura o levasse rapidamente para o hospital. Ela também chamou paramédicos, que prontamente prestaram assistência.

Paul, que é CEO da Hockey Wales, foi diagnosticado com um ataque cardíaco e uma obstrução total em uma de suas artérias. Após ser avaliado inicialmente no departamento de emergência, ele foi encaminhado ao laboratório de cateterismo do hospital, onde passou por um procedimento para desobstruir sua artéria obstruída.

Em suas palavras: "todos vieram correndo até mim e rapidamente perceberam que eu estava tendo um ataque cardíaco. Descobriram que havia uma obstrução total na minha artéria descendente anterior esquerda, que teve que ser removida no laboratório de cateterismo. Eles me levaram e realizaram uma angioplastia de emergência".

Ele continuou explicando: "eles removeram a obstrução e também colocaram um stent. Fui informado de que também tinha edema pulmonar, onde meus pulmões estavam se enchendo de líquido. Como aconteceu de manhã cedo, os funcionários tiveram que vir de casa para realizar o procedimento".

Paul passou os seis dias seguintes se recuperando na unidade coronariana antes de receber alta. Ele continuará recebendo cuidados de acompanhamento no hospital como parte de sua reabilitação contínua. Ele expressou sua gratidão à equipe pelo atendimento que recebeu durante sua estadia no hospital.

"Foi um choque, já que não estou acima do peso e tento me manter em forma, então não tinha fatores de risco", disse ele. "Foi um susto para todos, inclusive para minha família. O atendimento que recebi foi brilhante. Não posso falar o suficiente da equipe. Também sou muito grato à minha esposa por me levar ao hospital, pois foi um susto para ela também".

Paul destacou a importância de ter uma equipe de emergência acessível quando necessário, acrescentando: "A equipe foi incrível, e quero agradecer a todos eles".