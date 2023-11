Homem com 15 prisões anteriores é preso por assédio a 3 jovens, ameaças e resistência

Em uma série de eventos perturbadores, David Perez, um morador de Queens de 33 anos com um histórico criminal de mais de uma dúzia de prisões anteriores, incluindo uma por agressão a um policial, foi preso nesta semana. As acusações incluem assédio a três jovens mulheres, ameaças a um funcionário da loja 7-Eleven com uma faca e um cano de metal, de acordo com promotores e fontes policiais.

Perez foi preso no domingo após se recusar a deixar uma loja 7-Eleven na Avenida Metropolitan. Um funcionário da loja seguiu Perez para fora, e os dois homens se envolveram em uma discussão acalorada. Segundo o relatório criminal, Perez apontou uma faca para o balconista e começou a ameaçá-lo.

Além da faca, Perez estava segurando um cano de metal que usou para atacar o funcionário, proferindo ameaças de morte. Perez chegou a tocar no corpo do trabalhador com a faca antes de fugir. A polícia alcançou Perez, mas ele continuou fugindo e se desfez do cano de metal em um beco.

Perez foi finalmente detido e acusado de ameaça, posse ilegal de arma, tentativa de agressão e assédio. Além disso, Perez enfrenta acusações relacionadas a incidentes de assédio sexual em 4 de outubro. O primeiro incidente envolveu uma mulher de 24 anos nas proximidades do Queens Center Mall, onde Perez a agarrou e fugiu.

Prisioneiro-Kindel-Media-Pexels

Kindel Media / Pexels

Finalmente preso

Quatro horas depois, Perez abordou duas mulheres, de 24 e 25 anos, em outro local, onde repetiu o ato de assédio antes de fugir novamente. Nenhumas das vítimas sofreu ferimentos físicos.

Em relação a esses incidentes, Perez foi acusado de toque forçado, abuso sexual e assédio. Surpreendentemente, ele foi liberado sem fiança após sua prisão, segundo o New York Post.

Este não é o primeiro encontro de Perez com a lei. Em maio, ele foi preso por invadir a casa de sua ex-namorada sem permissão e por agredir um policial que respondeu à ocorrência. Ele então conseguiu escapar da polícia, mas foi posteriormente preso após agredi-la do lado de fora de seu local de trabalho.

Perez foi condenado a 90 dias de prisão por esses incidentes.

A história de David Perez revela uma série de eventos perturbadores e de repetidas prisões, o que levanta questões sobre o sistema de justiça e a necessidade de tratamento e reabilitação em casos de criminosos com históricos violentos.