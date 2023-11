Guru da tecnologia afirma reverter envelhecimento do pênis com terapia dolorosa

Em um movimento ousado em direção à saúde ideal, o magnata da tecnologia Bryan Johnson, conhecido por sua busca incessante por medidas antienvelhecimento, agora ostenta uma funcionalidade rejuvenescida, semelhante à adolescência, em seu pênis.

O empresário de 46 anos revelou sua abordagem não convencional no podcast Diary of a CEO, detalhando uma terapia dolorosa por ondas de choque que supostamente reverteu o processo de envelhecimento em 15 anos, de acordo com o Mirror.

O tratamento antienvelhecimento extremo de Johnson, que custa US$2 milhões anualmente, inclui uma terapia única por ondas de choque administrada por meio de uma varinha.

Essa tecnologia acústica induz 'microlesões', simulando os efeitos de um treino e desencadeando a reconstrução muscular. Apesar de classificar a dor como 7/10, com a ponta atingindo 9/10, Johnson expressou satisfação com o resultado, alegando que, subjetivamente, seu pênis se sentiu 15 anos mais jovem após apenas dois meses.

Aplicações

Descrevendo a terapia no podcast, Johnson explicou: "existe essa tecnologia — você tem uma varinha e senta em uma cadeira, e o técnico usa a varinha para basicamente chocar seu pênis por meio de tecnologia acústica". Além do antienvelhecimento, essa tecnologia também é utilizada para tratar a disfunção erétil.

Além de combater problemas de ereção, Johnson monitora o impacto da terapia em suas ereções noturnas, considerando-as um indicador crucial de saúde. Ele apresentou um dispositivo sensor preso ao seu pênis, medindo a duração e a força de suas ereções por 3-5 noites a cada mês. Johnson enfatiza que as ereções noturnas refletem a saúde psicológica e cardiológica.

Chocado com Resultados Positivos

Expressando surpresa com os resultados positivos, Johnson afirmou: "Fui surpreendido pelos resultados. Já se passaram dois meses. Minha experiência subjetiva é como se meu pênis tivesse ficado 15 anos mais jovem." Atualmente, suas ereções noturnas médias correspondem à sua idade cronológica, durando cerca de duas horas e 12 minutos.

No entanto, Johnson aspira atingir a vitalidade de um jovem de 18 anos, almejando três horas e 30 minutos de ereções noturnas.

A busca antienvelhecimento de Bryan Johnson vai além da terapia por ondas de choque, abrangendo uma dieta extrema, rotina rigorosa de exercícios e o consumo diário de 111 suplementos.

Seu objetivo ambicioso é rejuvenescer todos os órgãos principais, incluindo cérebro, fígado, rins, dentes, pele, cabelo, pênis e reto, para funcionarem como na adolescência tardia.