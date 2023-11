Truque do papel higiênico na geladeira faz sucesso no TikTok; mas será que funciona?

Se a sua geladeira está emitindo um aroma menos agradável, usuários do TikTok afirmam que há um remédio inesperado: colocar papel higiênico no eletrodoméstico. Esse "truque" bizarro viralizou, deixando muitos se perguntando se é uma revolução ou apenas mais uma moda da internet, de acordo com o NYPost.

Absorvendo odores

De acordo com fontes como a Parade, o método não convencional envolve colocar um rolo fresco de papel higiênico na parte de trás da geladeira. A ideia é que o papel higiênico de duas camadas pode absorver a umidade do ar, combatendo mofo, bolor e odores desagradáveis. Embora não seja a solução mais atraente, pode ser eficaz em uma emergência.

Apesar de seu potencial, especialistas desaconselham depender dessa técnica a longo prazo. A Parade recomenda usar um novo rolo, posicioná-lo longe de vazamentos potenciais e descartá-lo após três semanas. O veículo alerta contra a tentativa de reutilizar o rolo no banheiro.

Enquanto o papel higiênico pode oferecer uma solução rápida, métodos tradicionais como bicarbonato de sódio são considerados mais eficazes. O bicarbonato de sódio, que precisa ser substituído a cada três meses, neutraliza odores e combate umidade e compostos ácidos.

No entanto, para aqueles que precisam de uma solução rápida, o papel higiênico pode ser suficiente.

Outras alternativas

Além do papel higiênico e desodorizantes comerciais, existem maneiras alternativas de refrescar a sua geladeira. As opções incluem carvão ativado, baunilha, borra de café, limão e aveia. Usuários do TikTok também sugerem verificar a bandeja da geladeira e limpar por baixo e atrás do eletrodoméstico para eliminar fontes escondidas de maus odores.

Bolsa de gelo?

Em uma reviravolta surpreendente, alguns usuários do TikTok afirmam que o papel higiênico pode funcionar como uma bolsa de gelo eficaz, mantendo-se frio por até oito horas. Embora esse uso não convencional possa valer a pena explorar, é essencial considerar a praticidade e a higiene.

Enquanto o truque do papel higiênico na geladeira continua a circular online, a pergunta permanece: será uma solução sustentável ou apenas mais uma tendência passageira? Só o tempo dirá se esse hack inesperado se tornará um item essencial para combater odores na geladeira.