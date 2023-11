Quais os traços comuns de homens que matam parceiras

Na esteira do trágico assassinato de Lilie James na St. Andrew’s Cathedral School, a Austrália está novamente confrontada com a epidemia crescente de feminicídio, e as estatísticas são alarmantes. Nos últimos dez dias, seis mulheres perderam a vida, sendo cinco delas supostamente vítimas da violência perpetrada por homens, de acordo com o NYPost.

Criminologistas e psicólogos têm analisado a dinâmica complexa que envolve esses casos de homicídio doméstico. Um psicólogo criminal examinou vários agressores que mataram suas parceiras, e é evidente que eles compartilham uma série de traços de personalidade comuns. Embora muitos tentem mascarar sua insegurança com violência, são homens inadequados com egos frágeis.

Esses homens veem seu próprio valor fortalecido pela subjugação de outros, especialmente suas parceiras. Qualquer desafio a essa autoridade é encarado como uma ameaça e, com o tempo, pode resultar em um padrão de violência física e psicológica, culminando em assassinato.

Proteção

Existem diversos indicadores consistentes que emergem ao longo desses relacionamentos, como o "love bombing", em que o homem, ao conhecer sua potencial parceira, a sobrecarrega de afeto, presentes e atenção intensa. Embora possa parecer lisonjeiro, também pode sinalizar forças psicológicas insidiosas em ação.

Esses indivíduos costumam avançar rapidamente no estabelecimento do relacionamento, e um padrão sutil de controle crescente se desenvolve. Isso pode incluir controle coercitivo, onde o homem insiste em conhecer o paradeiro da parceira, tenta isolar sua família e amigos e exige cada vez mais tempo exclusivo.

Outros fatores, como o abuso de substâncias, com álcool e drogas afetando o julgamento e o controle dos agressores, tornam mais provável que ajam de maneira violenta.

É importante entender que, embora o comportamento desses agressores possa parecer "insano", eles estão conscientes do que estão fazendo e das consequências de suas ações. A ameaça de que suas parceiras possam deixá-los desencadeia uma série de reações, levando ao risco mais alto de homicídio quando a mulher tenta deixar o relacionamento.

Isso pode resultar em um padrão de separação e reconciliação, com a parceira sendo manipulada por ameaças ou seduzida por promessas de mudança e amor eterno. O caso trágico de Hannah Clarke, que foi perseguida por seu ex-parceiro Rowan Baxter antes de ser incendiada com os filhos, ilustra esse padrão.

Esses casos são um lembrete da importância de reconhecer os sinais de alerta em relacionamentos e buscar apoio e proteção. A conscientização e a educação são cruciais para prevenir tragédias como essas.