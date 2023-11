Pai é criticado por excluir os filhos de uma tradição familiar

Um pai está passando por momentos delicados dentro de sua casa depois de se recusar a incluir os filhos em uma “tradição familiar semanal”. Enquanto ele espera ter um momento a sós com a esposa, os filhos e a mulher acreditam que está na hora deles serem incluídos na comemoração.

Sem se identificar, o homem, de 40 anos, conta no Reddit, que desde que começou a se relacionar com sua esposa os dois têm o hábito de pedir um prato de comida chinesa para comer na sexta-feira à noite.

“Começamos durante o namoro e mantemos isso como uma forma de ter um tempo só para nós. Acabou virando nossa pequena tradição mesmo com os nossos 3 filhos. Geralmente fazemos o pedido depois que eles vão dormir ou estão fazendo suas coisas, mas isso não é um segredo pra ninguém”.

“Ultimamente eles começaram a pedir para comer conosco, e em algumas ocasiões nós deixamos. Mas eles agora querem ser incluídos em todas as refeições de sexta-feira à noite, o que seria um gasto extra expressivo para nós”.

“Além disso, gosto de ter esse momento especial com minha esposa e não quero que meus filhos se acostumem com comidas prontas”, conta o pai.

Ele tentou chegar a um acordo

Seguindo com seu relato, o pai conta que os filhos comem bem todas as refeições diárias e que geralmente saem para jantar com os avós ao menos 1 vez por mês, então ele não vê motivos para os meninos participarem do jantar semanal.

“Eu expliquei que é algo especial entre a mãe deles e eu, mas ainda assim eles reclamaram então decidimos incluí-los com mais frequência, ao menos 1 vez por mês. Eles ainda se opuseram, mas acabaram aceitando quando reforcei que era um compromisso da minha parte”.

“Minha esposa acha que estou exagerando, mas eu queria ter esse tempo só com ela. Estou errado?”, questiona.

Para os usuários do Reddit, desde que o motivo seja o tempo a sós com a esposa, ele não está errado.

“É um encontro entre vocês dois, eles precisam entender que é um encontro de casal e não um jantar em família”, comentou uma pessoa.

“Você não está errado principalmente por ter encontrado uma solução que não os deixe completamente de fora”, finalizou outra.