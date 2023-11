Multidão assiste homem se afogar e tira selfies enquanto ele grita por ajuda após cair em rio

Na semana passada, um homem não identificado mergulhou no Rio Ouse, atrás do Hotel Radisson, próximo à Ponte Ouse, em York. Porém, quando os espectadores perceberam que ele estava em perigo, eles não fizeram nenhuma tentativa de resgate, havendo relatos não confirmados de que alguns chegaram a tirar selfies enquanto o homem gritava por ajuda, reporta o Daily Mail.

Apesar de haver dois anéis salva-vidas acessíveis a poucos metros de onde ele estava preso, ninguém tentou ajudar o homem enquanto ele lutava para manter a cabeça acima da água.

imagem-1

A Polícia de North Yorkshire finalmente chegou ao local e lançou um dos anéis salva-vidas no rio para ajudar o homem a flutuar. Ele foi posteriormente levado à margem, onde recebeu os primeiros socorros dos paramédicos e agora está se recuperando no hospital.

Em um comunicado, a Polícia de North Yorkshire afirmou que seus oficiais ficaram "contentes em ajudar", mas estavam "preocupados" com o comportamento dos espectadores.

A força policial afirmou em uma postagem nas redes sociais: "multidões se reuniram na Ponte Ouse e nas passarelas vizinhas, assistindo o homem lutar para manter a cabeça acima da água, sem qualquer aparente tentativa de lançar a ele um anel salva-vidas. No entanto, ninguém havia tentado lançar a ele um anel salva-vidas. Pelo menos dois dispositivos de flutuação estavam acessíveis a poucos metros do local. Por sorte, quando chegamos, conseguimos rapidamente encontrar um anel salva-vidas e lançá-lo ao homem. Nossos dois oficiais continuaram a conversar com ele e garantiram que ele conseguisse manter a cabeça acima da água até a chegada do barco dos bombeiros, que o retirou do rio. Ele foi levado ao hospital, onde está se recuperando hoje."

imagem-2

Após o incidente, o Corpo de Bombeiros de North Yorkshire produziu um vídeo sobre como usar um anel salva-vidas, e o público está sendo instado a assisti-lo. O sargento da polícia Toby Gorwood, que ajudou no resgate, disse: "sempre vale a pena fazer uma nota mental das localizações dos anéis salva-vidas ao longo de seu rio local, caso você precise ajudar alguém em apuros."

"Dispositivos de flutuação permitem que você faça isso, minimizando o perigo para si mesmo, o que também é importante. Esses segundos vitais podem fazer toda a diferença."

A Polícia de North Yorkshire lembrou às pessoas que existem anéis salva-vidas e outros dispositivos de flutuação "localizados em intervalos regulares ao longo do Rio Ouse e outros cursos d'água."

O Corpo de Bombeiros afirmou que tentativas de resgate podem ser feitas com paus, cachecóis e outros itens de vestuário, mas as pessoas não devem pular na água, pois também podem ser arrastadas pela corrente.