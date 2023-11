Mulher risca carros de vizinhos e põe a culpa na menopausa

Sue Williams, uma residente de 62 anos de West Kingsdown, Kent (Inglaterra), admitiu ter arranhado oito carros pertencentes a seus vizinhos em plena luz do dia. A onda de crimes, que ocorreu no ano passado, deixou os moradores em dificuldades financeiras, com Williams sendo ordenada a pagar R$18 mil em danos, de acordo com o Mirror.

De acordo com relatos do tribunal, Williams confessou suas ações, atribuindo-as ao sentimento "menopausal". Os carros vandalizados, com danos totalizando milhares de reais, desencadearam uma onda de frustração e tensão financeira entre as vítimas.

Vítimas

Natalie Hibberd, 42 anos, uma das moradoras afetadas, expressou sua consternação com a situação. Tendo economizado por meses para comprar um Seat Tarraco de R$200 mil, ela voltou para encontrar seu carro completamente arranhado no lado do motorista.

Apesar da promessa de compensação total, moradores como Hibberd estão enfrentando uma realidade em que os valores concedidos ficam significativamente aquém dos custos reais de reparo.

Steve Rothery, comerciante que teve que se despedir de seu Range Rover Vogue de R$400 mil devido aos danos constrangedores causados por Williams, ecoou o sentimento. Apesar de sua confissão de culpa, a decisão do tribunal de reduzir a compensação deixou as vítimas lidando com contas de reparo pesadas.

O tribunal, reconhecendo o ônus financeiro sobre as vítimas, impôs uma ordem de compensação a Williams. No entanto, os moradores argumentam que isso pode não ser suficiente, considerando a atual crise econômica. Muitos hesitam em reparar seus veículos imediatamente, dadas as dificuldades econômicas que enfrentam.

Enquanto Williams está sob um toque de recolher de três meses, os moradores permanecem cautelosos em relação a possíveis atos de vandalismo na área. Alguns afirmam que carros estacionados, especialmente aqueles parcialmente na calçada de ruas estreitas, continuam sendo alvos de vândalos.

Enquanto a comunidade lida com as consequências da onda de destruição de Williams, surgem questões sobre a adequação da compensação e a questão mais ampla do vandalismo no bairro. Os moradores esperam por uma resolução que não apenas aborde as queixas individuais, mas também proteja contra incidentes futuros.