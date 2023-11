Manicure no salão: estudo revela benefício surpreendente

Frequentar um salão de beleza para fazer as unhas não é apenas um mimo conhecido por levantar o astral. Um estudo recente revela um benefício inesperado: a "auto-revelação superficial". Conversas descontraídas com os profissionais de unhas estão sendo associadas a emoções positivas, relaxamento e vitalidade, aponta pesquisa publicada em setembro na "Frontiers in Psychology", reporta o New York Post. Fazer a unha em um salão, além de cuidar da estética, pode ter impactos positivos na saúde mental.

O autor do estudo, Atsushi Kawakubo, professor associado na Saitama Gakuen University, no Japão, explica: "nossa pesquisa sugere que se envolver no cuidado das unhas no salão, combinado com uma auto-revelação leve, pode proporcionar um impulso positivo ao estado psicológico de uma pessoa".

O estudo, conduzido por pesquisadores de duas universidades japonesas, envolveu aproximadamente 500 mulheres de suas primeiras até as últimas décadas dos 30 anos. Durante as sessões de cuidados com as unhas, as participantes avaliaram suas emoções e atitudes em uma escala de quatro pontos.

Resultados mostraram que conversas leves sobre hobbies e vida cotidiana estavam associadas a emoções positivas, relaxamento e vitalidade. No entanto, discussões mais profundas sobre traços de personalidade negativos e lutas pessoais tiveram um resultado negativo.

Kawakubo ressalta as limitações da pesquisa, como o tamanho da amostra reduzido e dados auto-relatados, mas espera que os resultados destaquem a importância das práticas de autocuidado em nosso mundo acelerado.

"Participar de atividades que permitem às pessoas relaxar, refletir e se auto-revelar pode ser um componente valioso para manter uma boa saúde mental", acrescenta Kawakubo. Portanto, da próxima vez que você estiver no salão para fazer as unhas, lembre-se: um pouco de auto-revelação superficial pode ser mais benéfico do que imaginamos.