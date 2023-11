Mãe envolvida em pornografia de vingança escapa da prisão

Uma mãe solteira envolvida em uma trama de pornografia de vingança conseguiu evitar a prisão após ameaçar divulgar fotos íntimas da nova amante de seu ex-namorado.

A mulher, que não teve seu nome divulgado, enviou uma imagem nua da vítima com uma mensagem sinistra, alertando que as fotos seriam espalhadas publicamente se certas condições não fossem atendidas. As imagens foram, de fato, encontradas em postes de iluminação e até mesmo em um pub local, diz o The Sun.

Vítima traumatizada

A vítima, cujo rosto não foi mostrado nas fotos, ficou extremamente constrangida e teve dificuldade para dormir após o incidente. Além disso, ela estava receosa de voltar ao trabalho, com medo de que as imagens chegassem até seu chefe, impactando negativamente sua vida profissional e pessoal.

Mum masterminded revenge porn plot before naked pictures of ex-boyfriend’s new lover were plastered around neighbourhoodhttps://t.co/sPHdmHtUjchttps://t.co/sPHdmHtUjc — The Sun (@TheSun) November 6, 2023

A acusada, que trabalha em um consultório odontológico, admitiu ter enviado a imagem por frustração, mas negou ter publicado as fotos na vizinhança da vítima. Em tribunal, ela foi condenada a oito semanas de prisão, mas que foram suspensas por dois anos, considerando o impacto que uma pena de prisão teria sobre seus dois filhos pequenos, de 12 e 15 anos.

Ela também foi ordenada a completar dez dias de reabilitação no serviço de liberdade condicional e a pagar R$ 1.400 em custos para a vítima.

O tribunal considerou a gravidade da situação, levando em conta as ameaças feitas pela mulher e o dano emocional causado à vítima. Embora a sentença tenha sido suspensa, o tribunal destacou a necessidade de considerar o exemplo que a acusada está dando aos seus filhos, enfatizando a importância do comportamento adequado e do respeito ao próximo.