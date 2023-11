Investigadores de fenômenos paranormais temem presença sinistra e demoníaca em casa

Um casal que se dedica à investigação de atividades paranormais em seu tempo livre acredita que espíritos podem tê-los seguido para casa, após um suposto episódio de "possessão" em um cemitério.

Charlie Harker, 58 anos, e Teresa Hughes, 59 anos, comandam a empresa de investigação paranormal Afterlife Paranormal, viajando para destinos supostamente assombrados e transmitindo suas descobertas ao vivo pelo Facebook, de acordo com o Mirror.

Nos últimos anos, no entanto, a residência do casal tem sido o epicentro de atividades supostamente fantasmagóricas, e Charlie e Teresa agora acreditam que estão sendo assombrados por uma presença "sinistra e demoníaca" chamada "George". Eles acreditam que podem ter trazido "George" para casa após Teresa ter supostamente sido "possuída" em um cemitério.

O incidente ocorreu durante uma investigação na reserva natural Lime Pits, na cidade de Walsall, perto de Birmingham, onde o casal reside. Segundo Charlie, ele encontrou Teresa deitada na lama, na escuridão total, após supostamente ouvir um "grito" e ela pedir a alguém ou algo para "sair". Ele agora acredita que Teresa tinha sido "possuída", com o espírito maligno os seguindo para casa.

Saturday night live 9pm onwards Live Saturday night from my own house Saturday night we will be running the ghost box to interact with any ghost they may be residing at the house 9pm onwards Posted by Afterlife Paranormal on Wednesday, May 31, 2023

Charlie, que atua como investigador paranormal há 18 anos, declarou: "tudo começou naquele dia, quando tivemos aquela possessão no cemitério e tudo deu errado. Foi isso que deu início a tudo. Eu acredito que foi 'George' que se apossou dela". Teresa acrescentou: "eu não me lembro de nada, exceto Charlie ao meu lado. Lembro-me de estar completamente molhada porque, bem, eu tinha me assustado".

Uma foto assustadora de Charlie, tirada no mesmo local, parece mostrá-lo cercado por uma névoa densa, que ele agora acredita ser o espírito inquieto de "George". Apesar de sua vasta experiência no campo de investigação paranormal, Charlie afirma que este foi o primeiro incidente de possessão que testemunhou e que as coisas mudaram drasticamente em casa nos meses seguintes.

Seance at the private house investigation Posted by Afterlife Paranormal on Saturday, September 10, 2022

Inicialmente, os supostos "assombros" eram de "baixa energia", mas as coisas realmente se intensificaram após eles decidirem realizar uma sessão espírita, com a presença suposta parecendo se tornar "mais poderosa".

O casal alega ter testemunhado objetos sendo arremessados pela casa por mãos invisíveis, incluindo uma faca. Teresa disse: "os assombros me assustam um pouco, mas eu sei que estou segura com Charlie, ele sabe o que está fazendo".

O casal tem conduzido investigações na propriedade usando equipamentos eletromagnéticos, bonecas e tabuleiros Ouija, e acredita ter capturado algumas evidências. Um vídeo arrepiante ao vivo no Facebook mostra uma boneca aparentemente rolando escada abaixo após algumas serem colocadas nos degraus, com a escada sendo apontada como um local de grande atividade.

Charlie, que acredita que a presença está ficando "mais forte", disse: "fizemos um ou dois tabuleiros Ouija, tentamos entrar em contato com alguém chamado 'George', que é responsável por tudo o que está acontecendo. Agora, aparentemente, o contatamos e obtivemos seu nome. Em seguida, ele disse coisas como 'matar, morte, morrer', essas foram as três palavras que ele usou no tabuleiro. Desde então, tivemos mais atividade. Eu já lidei com muitas coisas deste tipo antes, mas este é um pouco diferente".

Pic 3 sent in by Kate Another good capture well done to Kate Posted by Afterlife Paranormal on Tuesday, August 23, 2022

Ele continuou: "essa entidade é mais poderosa do que qualquer outro espírito que já encontrei. Fizemos todas as coisas usuais, como purificação e água benta, mas nada parece impedi-lo de fazer o que está fazendo. Eu não diria que é um poltergeist, embora esteja nessa categoria. É físico, porque, quando fizemos uma transmissão ao vivo na semana passada, ele jogou um copo de um lado do quarto para o outro".

"Além disso, cerca de um mês atrás, quando estávamos fazendo uma investigação com algumas bonecas, tivemos uma faca indo da cozinha que quicou na pia, que novamente, acredito que seja ele. Isso vem acontecendo há cerca de um ano, mas com baixa energia. Tivemos uma presença antes do tabuleiro Ouija, eram como fantasmas normais entrando e saindo. Só começou a se intensificar nos últimos meses, acho que está ficando mais forte. As perturbações que ele causa acontecem principalmente à noite, como barulhos e coisas do tipo. É como se ele se alimentasse da escuridão".