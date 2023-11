Ilha ‘oca’ assustadora censurada no Google Maps e cercada por ‘feras marinhas assassinas’

Uma remota “ilha misteriosa”, habitada por criaturas marinhas mortais, causou um frenesi após as pessoas perceberem que ela estava “censurada” online.

A Ilha Vostok, localizada no meio do Oceano Pacífico, tem sido envolta em mistério por muito tempo. Cercada por barracudas e até 15 tubarões, a ilha é tão remota que nenhum ser humano jamais a pisou, como detalhado pelo site Daily Star.

A massa de terra gerou agitação nas redes sociais quando alguns usuários notaram que ela havia sido “apagada” no Google Maps, conforme relata o The Sun.

Enquanto isso, outro acrescentou: “Acabei de descobrir esta ilha muito incomum. Fiquei sabendo disso por meio de uma postagem no Reddit sobre um buraco negro no Google Maps”.

Alguns especularam que a ilha intrigante poderia abrigar uma base militar ou algum segredo governamental mantido sob sigilo. Outro usuário escreveu: “Meu primeiro pensamento foi que estava censurado. Não faria sentido uma formação natural ser preta como essa em um atol/ilha tão raso e pequeno”.

“O que aparece como preto é, na verdade, um verde muito escuro, uma floresta densa composta por árvores Pisonia”, esclareceram.

Com apenas 1,3 km de comprimento, Vostok tem a forma quase perfeita de um triângulo e é dito abrigar praias e uma fauna exuberante. Foi descoberto pela primeira vez por um explorador russo que o nomeou após seu navio, o Vostock.

Desde então, mudou de mãos várias vezes, tornando-se até propriedade dos EUA antes de se tornar uma colônia britânica. Em 1979, tornou-se parte de Kiribati, um país recém-independente composto por ilhas no Pacífico.

É improvável que a ilha revele todos os seus segredos tão cedo. A massa terrestre mais próxima é a Ilha Flint, outra ilha desabitada a cerca de 158 quilômetros (98 milhas) de distância.

Apesar de alguns mergulhadores destemidos terem explorado as águas ao redor de Vostok para observar o recife de coral, a ilha permanece em grande parte intocada. Isso não é surpreendente, dada a extrema dificuldade de acesso.

Essa preservação é uma boa notícia para a vida selvagem local.

Ainda de acordo com as informações, diz-se que aves marinhas, caranguejos, gambás e ratos polinésios, encontrados apenas nesta parte do mundo, vagam livremente pela ilha.

Com informações do site Daily Star