Fúria em casamento: convidado embriagado ataca namorada e dá soco em dama de honra

Em uma reviravolta horrível nos eventos no Briars Hall em Lathom, Lancashire, uma celebração de casamento se transformou em uma noite de terror quando Roland Povall, um convidado de 48 anos com histórico de violência doméstica, desencadeou uma série de ataques violentos em um ato de fúria alcoolizada. O incidente, descrito pelo juiz como um "episódio aterrorizante e vergonhoso", viu Povall agredindo sua namorada e dando socos em uma dama de honra, de acordo com Mirror.

Povall, conhecido por seu pavio curto alimentado por álcool, deixou sua parceira com um olho roxo e cortou o rosto de um adolescente com uma caneca quebrada durante a cerimônia.

Apesar de alegar ter pouca memória dos eventos, Povall enfrentou um julgamento severo do juiz Ian Unsworth KC, que destacou a gravidade do incidente em uma ocasião que deveria ser alegre.

Sentença

Enfrentando acusações de dois casos de ferimento e um de agressão, Povall foi condenado a sete anos de prisão, com mais três anos em liberdade condicional. O juiz enfatizou o histórico preocupante de violência doméstica de Povall, citando uma sentença anterior de 35 meses em 2016 por um ataque brutal a outra namorada.

O caos se desenrolou às 23h, quando um adolescente, preocupado com a segurança da parceira de Povall, interveio em sua discussão. Povall, balançando para frente e para trás com os punhos cerrados, atacou, atingindo o adolescente com uma caneca e causando um corte em sua bochecha.

À medida que a violência escalava, a parceira de Povall interveio, apenas para levar um soco no rosto, resultando em um olho roxo.

Fogo cruzado

Uma dama de honra, atraída pelo tumulto, se viu no fogo cruzado enquanto Povall balançava seus punhos descontroladamente. Embora não tenha sentido o impacto, ela descobriu seu rosto sangrando ao correr para chamar a polícia. Chocantemente, as vítimas recusaram-se a fornecer declarações de impacto, e nenhum pedido foi feito para ordens de restrição.

Na esteira deste incidente horripilante, a justiça foi feita, mas as cicatrizes deixadas nas vítimas e na celebração de casamento provavelmente persistirão por muitos anos.