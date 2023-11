Falha no McDonald's gera cobranças de quase R$ 1.000

Clientes do McDonald's no leste de Londres foram surpreendidos por cobranças indevidas de quase R$ 1.000 devido a uma falha no leitor de cartão da rede de fast food. O problema, que durou quase dois meses, impactou clientes entre 26 de abril e 19 de junho. A empresa confirmou que os pagamentos não processados durante esse período foram debitados nas últimas semanas, deixando muitos consumidores indignados, diz o New York Post.

Nicole Jackson, uma das vítimas da falha, expressou sua raiva online após ser cobrada em cerca de R$ 900. Outros clientes, incluindo Alexis Johnson e seu marido Ricky, também foram afetados, com cobranças que variaram de R$ 200 a R$ 300. A surpresa das cobranças meses depois das compras deixou os clientes frustrados, especialmente considerando os desafios financeiros que muitos enfrentam.

A situação ocorre em meio a preocupações crescentes sobre os preços do McDonald's em várias localidades, incluindo um aumento significativo em Darien, Connecticut, onde uma refeição combinada Big Mac média agora custa R$ 100 devido aos "aumentos estratégicos de preços do menu".

Nas redes sociais, clientes estão compartilhando suas experiências negativas e expressando frustração com as cobranças indevidas e os preços em constante alta. O incidente levanta questões sobre a necessidade de monitoramento rigoroso por parte das empresas para evitar falhas semelhantes e garantir a satisfação dos clientes.