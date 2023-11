Especialista: 6 comportamentos de amigos que irritam

No mundo das amizades, até os laços mais fortes podem ser testados por comportamentos sutis, mas impactantes. De acordo com terapeutas do Reino Unido, há seis coisas que as pessoas secretamente desprezam em seus amigos. Essas percepções lançam luz sobre os desafios que podem se esconder sob a superfície, mesmo nas relações mais próximas, de acordo com o NYPost.

Em uma entrevista recente ao Metro, a conselheira Donna Morgan destacou um fator-chave que pode azedar qualquer amizade: a falta de reciprocidade. Ela enfatizou que uma amizade desequilibrada, onde uma pessoa investe constantemente mais emocionalmente ou em termos de esforço, pode gerar ressentimento e sentimentos de desvalorização.

Morgan também apontou que a irresponsabilidade ou falta de comprometimento, manifestada por meio de cancelamentos crônicos de última hora ou promessas quebradas, pode corroer a confiança e prejudicar a base de uma amizade sólida. Além disso, um amigo egocêntrico que mostra sinais de narcisismo pode fazer com que os outros se sintam desimportantes e não ouvidos.

A terapeuta Jenny Warwick destacou a natureza divisiva da política nas amizades. Ela enfatizou a importância de discussões respeitosas e sensíveis sobre visões políticas diferentes para evitar a polarização.

Segundo Warwick, a comunicação é uma faca de dois gumes. Embora vital para uma amizade saudável, também pode se tornar o catalisador para a deterioração se ambas as partes não conseguirem expressar seus sentimentos de maneira eficaz. Abordar abertamente as preferências de comunicação é crucial para manter uma conexão forte.

A lista de qualidades que secretamente irritam os amigos inclui diferenças políticas, irresponsabilidade, falta de esforço, má comunicação, narcisismo e falta de confiança. Notavelmente, não seguir o conselho de um amigo pode levar ao ressentimento, criando uma dinâmica em que um amigo busca constantemente apoio emocional, mas nunca confia no conselho do outro.

Compreender essas dinâmicas ocultas é o primeiro passo para cultivar amizades mais saudáveis. A comunicação aberta e honesta, o esforço mútuo e o respeito pelas diferentes perspectivas podem ser fundamentais para preservar a santidade dessas relações importantes.