Erro mortal: garoto confundiu perigosa cascavel diamante com bicho de pelúcia

Um menino de 9 anos que visitava a sua avó passou muito perto de sofrer um terrível castigo ao descobrir que uma cobra que estava enrolada no quintal de sua avó, na Flórida, não era um bicho de pelúcia, mas uma temida cascavel diamante com mais de 1 metro de comprimento. A notícia é do NY Post.

O garoto Angelo Owens disse que pensou que era um bicho de pelúcia porque a cobra estava enrolada e completamente estática e suas cores chamavam a atenção. Ele se aproximou e a cobra imediatamente assumiu a perigosíssima posição de defesa.

Imediatamente Ângelo correu para contar a sua avó, que disse que era possível ouvir o chiado da cobra muito alto até na casa dos vizinhos.

LEIA TAMBÉM: Fungo misterioso: mulher fica apavorada ao trocar tábuas do piso de sua casa

A cascavel oriental diamante é a maior cobra dos Estados Unidos e pode chegar a dois metros de comprimento e frequentemente encontrada em florestas de pinheiros, usando a cobertura da vegetação como camuflagem enquanto caçam.

Sua mordida pode ser extremamente dolorosa e libera um veneno conhecido como hemotoxina, que mata os glóbulos vermelhos e causa sérios danos aos tecidos.Elas podem ser amarelas ou cor de bronze, mas sua principal característica são os formatos de diamantes pretos e marrons nas costas.0

A família do jovem Ângelo ligou para um experiente caçador de cobras da Flórida, conhecido como Bob Cross.

Ele é um garoto de sorte. Se ele não tivesse sido sábio o suficiente para ir buscar sua mãe, ou se tivesse tentado pegá-la ou chegar perto dela esta seria uma história diferente”, disse.