Dama de honra se junta a noivos para ménage na noite de núpcias

Em uma revelação ousada no programa da web "Love Don't Judge" da Truly, Katey, 26 anos, e seu marido Dan, 25 anos, de Devon, Inglaterra, compartilham a escolha não convencional que fizeram em sua noite de casamento — receber uma dama de honra em seu quarto para um ménage, de acordo com o NYPost.

Em um episódio recente do programa do YouTube, o casal relata sua jornada desde a discussão de fantasias sexuais até a decisão de expandir suas experiências, incluindo a incorporação de uma amiga em seus momentos íntimos.

Apesar da desaprovação da família de Katey, o casal encontrou uma comunidade de apoio que compartilha seus interesses, destacando as complexidades de navegar por relacionamentos não tradicionais e expectativas sociais.

O casal, que se casou em setembro após seis anos de namoro, revelou em um episódio recente da série do YouTube sua exploração de fantasias sexuais e a decisão de abraçar a não monogamia consensual.

Dan expressou seu desejo de ver Katey com outro homem, inicialmente a deixando "chocada", mas, eventualmente, abrindo caminho para que ela explorasse sua bissexualidade.

Na noite de núpcias, o casal decidiu torná-la inesquecível convidando uma das melhores amigas de Katey para o quarto. "Tomamos algumas bebidas e acabamos fazendo um ménage com ela, e foi muito divertido", compartilhou Katey. Ambos enfatizaram o conforto e a natureza especial da experiência em um dia tão significativo.

À medida que o casal evoluiu em sua jornada, o ciúme se tornou parte de sua excitação, aprimorando seu vínculo em vez de causar danos. No entanto, essa intimidade recém-descoberta não foi universalmente aceita, especialmente pela família de Katey, que desaprova suas escolhas não convencionais. Apesar dos desafios familiares, o casal encontrou conforto em uma comunidade de pessoas com mentalidade semelhante.

A história do casal não termina com sua participação no "Love Don't Judge". Eles também foram destaque no programa de TV britânico "Open House: The Big Sex Experiment", onde conheceram Kristy e Tom, casais swingers casados que compartilham tanto amizade quanto momentos íntimos. Kirsty e Tom enfatizam a normalidade de seus relacionamentos, desafiando as normas sociais em torno da monogamia.

Num mundo onde os julgamentos persistem, o casal continua orgulhoso de suas escolhas, valorizando o apoio que encontram dentro de sua comunidade, que entende e compartilha sua jornada não convencional.