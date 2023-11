Conheça a vida na prisão, ameaças e romances sombrios de uma psicopata

Em 2014, Joanna Dennehy chocou o Reino Unido com sua sentença de prisão perpétua por uma matança de 10 dias que tirou três vidas em Peterborough. Agora, confinada em HMP Bronzefield, sua notoriedade continua a lançar uma sombra, de acordo com o Mirror.

Vida atrás das grades

A aura ameaçadora de Dennehy se estende às suas companheiras de cela. Após ameaçar a assassina em série Rose West ao chegar, Dennehy solidificou sua dominação.

West, temendo por sua vida, foi rapidamente transferida para confinamento solitário. O tempo de Dennehy na prisão se desdobrou em um relacionamento complexo com a assaltante Hayley Palmer.

Romances turbulentos

A conexão de Dennehy com Palmer tomou um rumo sombrio, com relatos de um relacionamento tumultuado levando a uma tentativa de suicídio. No ano passado, Palmer confirmou a separação, expondo a intensidade de seu vínculo.

Dennehy, rotulada como uma "psicopata totalmente comprometida", mostrou sua destreza manipulativa mesmo dentro dos muros da prisão.

Tentativas de fuga

A notoriedade de Dennehy se estende além de seus crimes. Em 2016, ela entrou com uma ação na High Court por supostas violações dos direitos humanos durante o confinamento solitário.

Sua tentativa mal-sucedida revelou um plano perturbador de fuga, envolvendo o assassinato de um guarda e o uso de dedos decepados para abrir portas biométricas.

O autor Christopher Berry-Dee, que encontrou Dennehy para seu livro, a descreveu como a "pessoa mais malévola" que já conheceu. Com uma presença silenciosa, mas ameaçadora, a presença de Dennehy é marcada por um mal indescritível.

Transições na prisão

A jornada de Dennehy pelo sistema prisional incluiu uma mudança para HMP Low Newton, uma instalação de alta segurança, após supostamente se apaixonar por um oficial de prisão masculino.

Suas conexões dentro da rede prisional agora envolvem um romance com a assassina Emma Aitken, conhecida por seu envolvimento em um assassinato brutal em Derbyshire.

Conexões culinárias

Apesar do pano de fundo sombrio, relatos sugerem que Dennehy e Aitken passam o tempo na prisão criando sobremesas, mantendo ao mesmo tempo uma aura intimidante. A fonte observa: "outras detentas têm medo de Joanna por causa de seu crime e de sua atitude. Ela não é alguém para ser provocada."

A presença de Joanna Dennehy continua a causar arrepios na prisão, deixando um legado sombrio que transcende seus crimes hediondos.