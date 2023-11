Estamos todos familiarizados com o hábito de ficar olhando demais para nossos smartphones, seja para rolar as redes sociais, trocar mensagens no WhatsApp ou fazer compras online. No entanto, um novo estudo adverte que nossa dependência da tecnologia está moldando não apenas nossos hábitos, mas também nossa aparência física, de acordo com o Mirror.

Segundo uma pesquisa da Fellowes, 81% dos trabalhadores de escritório no Reino Unido passam entre quatro e nove horas por dia sentados em suas mesas, totalizando uma média de 67 dias sedentários por ano para cada pessoa.

Enquanto já sabemos que ficar sentado por longos períodos é prejudicial, os pesquisadores agora pintam uma imagem horripilante do que o futuro poderia nos reservar.

Eles criaram Mindy, um modelo do que os humanos poderiam se tornar até o ano 3000. Com um pescoço mais espesso, postura curvada e um cérebro menor, é um vislumbre aterrorizante do que o futuro pode reservar para a humanidade se as previsões da Toll Free Forwarding estiverem corretas.

Ao explorar as possíveis mudanças físicas que a tecnologia pode causar em nosso corpo, os especialistas destacam transformações notáveis. A postura comum ao utilizar smartphones e monitores de computador tem um impacto significativo, provocando uma curvatura nas costas e no pescoço, resultando em tensão em partes do corpo que influenciam diretamente nossa postura.

Além disso, ao analisar detalhadamente o braço de Mindy, o modelo representativo, surgem duas alterações anatômicas marcantes. Uma delas é a condição recentemente identificada como "garra de texto", uma consequência de segurar repetidamente o smartphone e curvar os dedos em uma posição não natural por períodos prolongados.

Outra é o "cotovelo a 90 graus", também conhecido como "cotovelo de smartphone", derivado da posição típica do braço ao segurar e usar celulares, seja para uso geral ou durante chamadas telefônicas.

A postura de Mindy também revela um fenômeno chamado "pescoço tecnológico", uma condição associada aos efeitos da tecnologia no pescoço. Essas alterações físicas, induzidas pelo uso consistente de dispositivos como smartphones e laptops, fornecem uma visão fascinante e, ao mesmo tempo, alarmante do impacto que a tecnologia pode ter em nossa anatomia.