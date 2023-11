Comissários de bordo viralizam com acessório em homenagem a turnê do RBD no Brasil

A passagem do grupo mexicano RBD pelo Brasil está dando o que falar. Enquanto vídeos da primeira apresentação, realizada no Rio de Janeiro em 09 de novembro, rodam pela internet e revelam um pouco sobre o que os fãs podem esperar, outras imagens virais relacionadas com o grupo também estão sendo comentadas.

Enquanto diversos setores se preparam para receber os fãs, a tripulação de um voo da Gol que faz a ponte aérea entre São Paulo e Rio de Janeiro também não ficou para trás. Conforme publicado pelo Metrópoles, o registro, feito por diversos passageiros, foi compartilhado nas redes sociais.

Nas imagens, é possível ver a tripulação vestida com as tradicionais gravatas vermelhas em homenagem ao grupo mexicano que tem nos uniformes escolares uma de suas marcas registradas entre os fãs.

A ideia foi dos próprios comissários

Segundo as informações divulgadas pelo Metrópoles, a iniciativa de adicionar as gravatas vermelhas ao tradicional uniforme da companhia aérea partiu de um dos chefes de cabine do voo 1090, que saiu do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, com destino ao Rio de Janeiro.

O voo foi realizado na quinta-feira dia 09 de novembro, mas acabou viralizando ao longo da madrugada desta sexta, 10 de novembro, enquanto milhares de vídeos e imagens da primeira apresentação do RBD em solo brasileiro começaram a viralizar.

Em nota, a Gol afirmou que ações como a desta tripulação tornam ainda mais única a experiência de voar.

“A companhia valoriza este gesto e acredita que ações como esta fazem da experiência de voar algo ainda mais especial”.

O registro, que rapidamente viralizou nas redes sociais, recebeu apoio dos fãs e de diversas pessoas que aprovaram a ideia da tripulação.

“Aeromoços e aeromoças da GOL usando as gravatinhas vermelhas do RBD! Pena que meu voo é só na próxima semana”, lamentou um internauta.

“Mas gente! Os funcionários da Gol usando a gravatinha do RBD, eu amo meu Brasil”, escreveu outra.

Confira o vídeo que viralizou:

Mas gente os funcionários da GOL usando a gravatinha do RBD eu amo meu Brasil pic.twitter.com/2bj9my1Fmo — Rayane Dias (@diasrayane2808) November 9, 2023

