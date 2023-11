Amor inabalável: a conexão entre uma idosa com Alzheimer e um bebê que encanta internautas

No Rio Grande do Norte, uma história comovente ilustra o poder do amor incondicional, mesmo diante dos desafios da idade e da saúde. Fabiana Brasil, uma mulher bem-humorada da região nordeste, compartilhou um vídeo emocionante que captura a ternura de sua tia-avó, Dona Nerialba, de 93 anos, que sofre de Alzheimer. Fabiana chega em casa com seu bebê e pergunta à tia-avó se ela sentiu falta do período em que estava fora. A resposta da idosa é surpreendente e emocionante: “Eu sinto sua ausência, mas saudade…”, tenta explicar.

O momento mais tocante ocorre quando Fabiana coloca o bebê nos braços da tia-avó, que imediatamente se apaixona pela criança. Dona Nerialba afaga o bebê com carinho e diz: “Você é lindo da vovó. Vovó é apaixonada”. A idosa se recusa a soltar o bebê, prometendo dormir com ele, e essa cena adorável se repete algumas vezes. Fabiana foi criada por Dona Nerialba após a morte de sua mãe, considerando-a sua mãe adotiva e seu porto seguro.

A relação especial entre Dona Nerialba e o bebê, chamado Théo, é compartilhada por Fabiana em suas redes sociais, onde ela documenta não apenas a ligação entre a tia-avó e o neto, mas também os desafios enfrentados pela família durante o diagnóstico de Alzheimer de Dona Nerialba. Fabiana é elogiada por sua maneira leve e amorosa de lidar com a situação, e as interações entre a idosa e o bebê cativam o coração dos espectadores.

A comoção nas redes sociais é palpável, com seguidores elogiando a doçura de Dona Nerialba e a força e energia de Fabiana. Muitos comentam sobre o olhar amoroso da idosa para o bebê e notam a incrível semelhança entre os dois. A história de amor entre uma idosa com Alzheimer e um bebê tornou-se um símbolo inspirador de resiliência, amor e conexão, lembrando a todos nós que o amor verdadeiro é capaz de superar todas as barreiras, inclusive as impostas pela doença e pelo tempo.

Fonte: Instagram @dicadafabi

