Você sabe o que é pharmacophobia?

Por cinco anos, Oliver Neely, 31 anos, enfrentou mãos inchadas e doloridas, causadas pelo uso repetitivo de um mouse de computador no trabalho e horas de videogame na adolescência. Apesar de buscar aconselhamento médico, suas mãos continuam inchadas. Mas o problema não está relacionado à ineficácia dos anti-inflamatórios prescritos, reporta The Sun.

A causa é a extrema aversão de Oliver a tomar medicamentos. Desde a infância, ele recusava-se a ingerir qualquer comprimido, seja ele prescrito ou de venda livre, mesmo quando enfrentava dores excruciantes ou doenças graves.

Isso ocorre devido à pharmacophobia, um medo extremo e desconfiança de medicamentos. Oliver, morador de Folkestone, Kent, desenvolveu esse medo na adolescência. Enquanto outros garotos de sua idade se preocupavam com seu time de futebol favorito, ele tornou-se obcecado por sua saúde e as formas de tratá-la. Ele se preocupava com os medicamentos e seus ingredientes, a ponto de jogar fora os antibióticos que lhe foram prescritos para uma infecção.

A pharmacophobia pode ser desencadeada por diversas razões, incluindo experiências negativas passadas com medicamentos, medo de efeitos colaterais ou dependência e desconfiança geral em produtos farmacêuticos. Embora seja comum sentir alguma apreensão em relação a medicamentos, a pharmacophobia pode explicar a falta de adesão ao tratamento, um problema significativo que afeta entre 30% e 50% dos pacientes.

Doutora Becky Spelman, psicóloga e fundadora da Private Therapy Clinic em Londres, afirma que o medo de medicamentos pode ser um fator na falta de adesão ao tratamento, juntamente com outros problemas, como falta de comunicação entre médicos e pacientes e falta de confiança no sistema de saúde. Para pessoas com pharmacophobia, o medo de medicamentos impede que elas tomem qualquer medicação, mesmo quando é claramente do seu interesse.

A crescente preocupação é que a pharmacophobia está aumentando, em parte devido às redes sociais e teorias da conspiração que promovem o medo de produtos farmacêuticos. O tratamento para a pharmacophobia geralmente envolve terapia, como terapia de exposição gradual e terapia cognitivo-comportamental.

Para superar esse medo, é importante buscar ajuda médica e abordar o problema de maneira sistemática. Evitar medicamentos pode ser prejudicial à saúde a longo prazo, e superar a pharmacophobia é essencial para garantir o bem-estar dos pacientes.