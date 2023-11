Tia quebra as regras e deixa o sobrinho ‘vegano’ comer carne e tomar leite durante uma visita

A escolha alimentar dos filhos muitas vezes é baseada pelas crenças e escolhas feitas por seus pais. No entanto, conforme eles crescem nem sempre compartilham dos mesmos ideais e passam a fazer escolhas próprias que podem ser contrárias as aprendidas ao longo da vida.

Vivendo um momento como este, uma mulher decidiu compartilhar no Reddit, como a visita de seu sobrinho, durantes as férias, rapidamente foi de momentos de alegria para uma grande confusão familiar.

Segundo ela, devido à distância, o contato com seu sobrinho de 15 anos acontece raramente e ela acaba vendo o jovem uma vez a cada dois anos. Recentemente ela se mudou para uma cidade litorânea, o que fez com que sua irmã e o marido sugerissem enviar o filho para passar umas férias na casa dela enquanto eles aproveitavam um retiro de casal.

“Fiquei animada com a ideia e pedi a minha irmã um e-mail com tudo o que eu precisava saber sobre a rotina do meu sobrinho. O e-mail tinha o nome e telefone de contato do retiro onde eles estariam, informações do voo e receitas de pratos veganos”.

“Minha irmã e seu marido gostam de veganismo e espiritualidade, eu não julgo, mas geralmente tenho uma dieta rica em proteínas. Apesar disso, me preparei para fazer refeições veganas na semana que meu sobrinho ficou comigo”.

Mudança de planos

No dia seguinte a chegada do sobrinho, a mulher conta que o levou para fazer compras conforme as preferências do jovem, que surpreendentemente pediu a ela que preparasse as refeições que normalmente faria para seus convidados.

“Fiquei surpresa e disse que achava que ele era vegano, e ele disse que não, que seus pais eram e que ele comia qualquer coisa que colocassem em sua frente. Como no e-mail não tinha nenhum aviso ou proibição, eu enchi o carrinho com carnes e ele colocou alguns potes de sorvete”.

“Nos divertimos muito e minha irmã disse que ele amou a viagem. Tudo ia bem até que eu publiquei algumas fotos da semana que passamos juntos e minha irmã ficou particularmente interessada em uma foto na qual o filho estava ao lado de uma pilha de camarões no vapor. Ela me acusou de destruir seus valores e eu disse a ela que ela deveria discutir isso com o filho, que tem seus próprios valores e escolhas”.

“Eu disse a ela que se ela queria que ele só comesse alimentos veganos deveria ter deixado isso claro, algo que ela não fez. Eu errei?”, questiona a tia.

Para os usuários do Reddit, o menino já tem idade suficiente para decidir o tipo de alimentação que quer seguir em sua vida.

“Você não errou ao servir a comida escolhida por ele, mas poderia ter evitado publicar a foto em questão”, comentou uma pessoa.

“Adolescentes já são capazes de escolher por si mesmos o que desejam consumir, você não agiu errado ao ouvir seu sobrinho”, finalizou outra.