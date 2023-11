Seletividade alimentar é determinante para sogra excluir a nora dos eventos familiares

O relacionamento entre uma sogra e sua nora parece ter atingido um ponto sem retorno depois que as duas mulheres se envolveram em uma grande discussão sobre seletividade alimentar. Para a sogra, sua nora apenas está agindo de forma “desagradável e extremamente exigente”.

Conforme um relato, publicado pela sogra no Reddit, o relacionamento entre ela e a esposa de seu filho sempre foi ruim e ela opta por se manter distante para não ter que lidar com a nora. No entanto, a situação fica ainda pior quando elas acabam saindo para comer em um mesmo lugar.

“Ela é exigente, não sei por que, mas ela é extremamente chata em restaurantes. Tentamos ir a qualquer lugar e precisamos mudar várias e várias vezes para poder acomodar as vontades dela. Ela faz os garçons se virarem para que ela tenha algo que goste de comer e se algo estiver errado ou ela reclama, ou fica emburrada”.

“Por exemplo, ela pediu uma quesadilla, tirou todos os recheios possíveis, e quando chegou devolveu porque veio creme de leite na lateral do prato. Não estava tocando em nada, mas ela ainda assim afirmou que a comida estava errada. E não, ela não tem alergias”, revelou.

“O meu limite foi ela reclamar de um sanduíche servido durante um funeral”.

Ela tomou uma atitude

Segundo a sogra, ela decidiu fazer um jantar e convidou seus filhos e respectivos pares, a exceção da nora em questão e do filho casado com ela, que estava viajando a trabalho.

“Minha outra nora postou uma foto online, a esposa do meu filho viu e ficou chateada por não ter sido convidada. Eu disse a ela que ela é uma pessoa terrível em jantares e que não a convidarei para estas ocasiões. Agora meu filho está exigindo que eu peça desculpas”.

“Não importa se ela tem um transtorno alimentar ou se tem seletividade alimentar. Ela tem que saber se comportar. Ela é a única das minhas 3 noras e 1 genro com quem não me dou bem, e eles também não gostam dela”, finaliza a mulher.

Entre os comentários, muitos disseram que a sogra deve buscar saber se a nora tem algum transtorno que a faz não tolerar determinados tipos de alimento, mas ainda assim não pouparam críticas ao comportamento da jovem.

“Não é sobre ser seletiva, é sobre se comportar de forma infantil quando recebe coisas que não gosta de comer”, comentou uma pessoa.

“Você não está errada, ela provavelmente deve ter passado por outras situações deste tipo ao longo da vida e continua se achando a certa”, finalizou outra.