Poodle gigante criado em apartamento viraliza e conquista internautas; veja

Bredy, o poodle gigante que pesa 30 kg, é um verdadeiro destaque nas redes sociais. Adotado quando ainda era um filhote, hoje, aos 4 anos, ele tem impressionantes 1,5 metro de altura quando está em pé. Ele vive com seus tutores em um apartamento em Chapecó, Santa Catarina, e já conquistou mais de 75 mil seguidores nas redes sociais.

O cão tem um irmãozinho chamado Guci, que, apesar de ter a mesma idade, pesa quase 10 vezes menos que ele. A tutora da dupla, Giseli Campos, conta que quando adotaram Bredy, sabiam que ele seria grande, mas ele cresceu um pouco mais do que o esperado. Apesar do tamanho, ele é sociável, calmo e muito carente, sendo extremamente dependente de carinho.

Curiosamente, apesar do tamanho imponente de Bredy, quem manda na casa é o seu irmão menor, Guci. Os dois são inseparáveis e Guci é quem protege o irmão gigante e impõe ordem na casa. A fama de Bredy nas redes sociais veio após um vídeo que mostrava a reação do poodle gigante ao levar uma bronca de seus tutores. O sucesso nas redes é usado para causas nobres, ajudando ONGs e levando alegria para pessoas não apenas no Brasil, mas também em outros países.

Quanto ao tamanho de Bredy, a professora universitária e veterinária Maria Cecília Bernart explicou que o tamanho dele está dentro do esperado para a raça de poodles gigantes de origem alemã. Mesmo que pareça grande, os poodles dessa raça podem chegar a 60 centímetros de altura quando não estão “em pé”. Bredy é um exemplo encantador de como os cães vêm em todas as formas e tamanhos, e sua história continua a encantar pessoas ao redor do mundo. Sua presença online não apenas entretém, mas também ajuda a fazer a diferença em várias causas humanitárias e sociais.

Fonte: G1

