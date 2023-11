Mulher quer que irmã faça teste de DNA antes do casamento, alegando parentesco com noivo

Uma mulher está instando sua irmã a fazer um teste de DNA antes de seu casamento, alegando que seu noivo pode ser um parente distante devido ao sobrenome compartilhado. Essa insistência está gerando controvérsia e debates na família.

A situação foi compartilhada pela mulher no Reddit, onde ela expressou suas preocupações sobre a possibilidade de parentesco entre sua irmã e seu noivo de 30 anos, devido ao fato de ambos terem o mesmo sobrenome. A noiva recusou a ideia e criticou a insistência da irmã, chamando-a de "estúpida".

A família tem origens em um "pequeno condado rural" com uma história de poligamia e famílias numerosas. A mulher tem repetidamente sugerido que um teste de DNA seria a maneira ideal de eliminar qualquer dúvida sobre o parentesco, mas sua irmã e outros membros da família parecem não concordar.

A discussão levou o pai a fazer uma piada sobre esperar até o nascimento de possíveis filhos para verificar se eles têm características que indicam parentesco. A noiva argumenta que o sobrenome é comum no Estado, enquanto a irmã insiste que a situação não é tão simples e pede uma investigação mais aprofundada.

A controvérsia atingiu seu auge, já que o casamento está marcado para daqui a menos de três meses, e a noiva deseja ter filhos rapidamente. Ela recorreu ao Reddit em busca de opiniões sobre sua abordagem.

As respostas dos usuários variam, com alguns afirmando que a mulher está se intrometendo em uma questão que não lhe diz respeito, enquanto outros sugerem maneiras mais práticas de obter informações sobre a genealogia. No entanto, a maioria aconselha a parar de insistir na questão do parentesco, pois não há evidências concretas de que seja um problema.

Essa história destaca a importância de lidar com preocupações sobre o casamento e a família de maneira sensata e respeitosa, evitando potenciais atritos desnecessários. Às vezes, é crucial confiar na decisão de nossos entes queridos, mesmo que nossas preocupações sejam bem-intencionadas.