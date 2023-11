Mulher é acusada de provocar a sogra ao exibir uma foto de seu casamento

Uma mulher recém-casada está passando por momentos de grande problema envolvendo sua sogra. Segundo ela, que publicou um relato no Reddit, a sogra insiste em transformar todas as ocasiões em um momento de reflexão sobre o luto que ela está vivendo.

Sem se identificar, a jovem conta que se casou com seu marido há 4 meses, mas os dois namoram desde o primeiro ano do ensino médio e seguiram juntos por toda universidade, então estão nas vidas um do outo há quase 10 anos. No entanto, a história de vida do homem é repleta de perdas familiares.

“O pai do meu marido faleceu quando estávamos no último ano do colegial e sua irmã morreu há 3 anos. Desde então a mãe dele ficou ‘perturbada’. Não consigo imaginar o que ela está passando e sei que cada pessoa processa o luto de uma forma, então tento não julgar, mas fica difícil quando ela faz tudo girar em torno de suas perdas”.

“Ela não foi a nossa formatura porque nunca veria sua filha se formar na faculdade, no dia das mães ela passa horas no cemitério e reclama se saímos antes dela. Ela insiste que nosso filho receba o nome de seu marido e fica irritada quando falamos que isso não vai acontecer”, conta a jovem.

Ela não sabe mais o que fazer

Além de todas estas questões, a mulher explica que sua sogra não tem um bom relacionamento com seu marido, mas ainda assim acabou precisando dele para apoio emocional e financeiro após suas perdas.

As coisas ficaram mais tensas quando eles começaram a planejar o casamento e a sogra insistiu em acompanhá-la na compra de seu vestido de noiva.

“Ela levou um vestido de noiva que sua filha comprou para guardar para seu casamento no futuro, e me pediu para experimentar. Eu atendi seu pedido e ela começou a chorar dizendo que era meu vestido e que eu não precisava comprar outro. Quando me recusei, ela ficou de bico em um canto”.

“Tudo gerou um grande drama e nós achamos melhor conversar com ela e não a convidar para o casamento por temer que ela fosse fazer uma grande cena. Dissemos a ela e explicamos que isso era exclusivamente para seu bem-estar mental, algo que ela concordou prontamente”.

Segundo a jovem, o casamento foi incrível e ela se surpreendeu quando sua mãe convidou seu marido para uma dança de “mãe e filho”, afirmando que este foi o momento mais especial de seu casamento. No entanto, ele também seria responsável por uma grande confusão.

“Eu amei a foto desse momento e decidi colocar como foto de capa do meu Facebook. Minha sogra viu e veio causar por causa disso. Ela está dizendo que estou fazendo questão de lembrá-la de que ela foi excluída do casamento de seu filho. Eu disse a ela que não vou trocar a foto e que se ela não quiser ver, que não entre no meu Facebook. Agora ela está me acusando de ser uma barreira entre o filho e ela. Eu estou errada?”, questiona.

Para os usuários do Reddit, ela não agiu de forma intencional para magoar a sogra, que claramente precisa de ajuda.

“Use isso como uma moeda de troca. Diga a ela que ela precisa de ajuda e que se não buscar por apoio cada evento será como seu casamento, uma lembrança que ela não viveu por estar presa ao luto”, comentou uma pessoa.

“Você não está completamente errada, mas acredito que ela esteja se sentindo mal em saber que sua mãe fez o papel que seria dela no casamento do filho”, finalizou outra pessoa.