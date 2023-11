Mãe indignada após pré-escola exibir Harry Potter para crianças de 4 anos sem permissão

Quando seus filhos vão para a escola, não é incomum que os professores permitam que eles assistam a filmes durante a aula, especialmente no final do período letivo ou por motivos educacionais, como assistir a uma adaptação de Shakespeare durante uma aula de inglês. No entanto, uma mãe ficou indignada com a pré-escola de seu filho depois que permitiram que seu filho de quatro anos assistisse a "Harry Potter" sem pedir permissão aos pais primeiro.

A mãe explicou que "geralmente não tem problema" com seu filho assistindo a filmes, mas disse que ele tem dormido mal desde que assistiu ao primeiro filme da franquia - intitulado "A Pedra Filosofal" - na semana passada, como parte das celebrações de Halloween da escola. Ela também alegou que seu filho está "preocupado" com a possibilidade de um "homem mau vir e matar" sua mãe, depois de aprender como o vilão Voldemort causou a morte dos pais de Harry Potter no filme de fantasia.

Em um post no Reddit, ela reclamou: "No Halloween, a turma de pré-escola do meu filho de 4 anos pulou a hora da soneca e, em vez disso, deixou as crianças assistirem ao primeiro filme de "Harry Potter" (ou melhor, metade dele, pois é muito longo). Os pais não foram informados antecipadamente. Já se passaram cinco dias e, todos os dias desde então, meu filho diz que está preocupado que 'um homem mau venha e te mate'. O sono dele tem sido terrível e ele tem acordado à noite, o que normalmente nunca acontece - para ser justo, ele também está resfriado agora, então pode ser apenas por isso."

Divergência

A mãe acrescentou que planejava apresentar "Harry Potter" ao seu filho por meio dos livros, mas pretendia esperar "mais alguns anos", porque achava que ele ainda não tinha idade suficiente. Ela concluiu: "Eu não acho que ele jamais havia considerado antes que seus pais poderiam morrer, e ele está extremamente perturbado com isso. No fundo, eu só queria que eles tivessem informado os pais que planejavam exibir o filme ou algo assim. Você ficaria chateado com isso?"

Comentários na postagem apoiaram fortemente a mãe, muitos deles dizendo que há filmes e episódios de programas de TV mais apropriados para crianças de 4 anos assistirem no Halloween, como o episódio de Halloween de "Paw Patrol" e a série animada da Netflix "Super Monsters".

Outros ficaram simplesmente perplexos com o fato de a pré-escola ter cancelado a hora da soneca no dia do Halloween, especialmente sabendo que as crianças pequenas provavelmente fariam "doces ou travessuras" naquela noite e ficariam rabugentas como resultado. Alguém comentou: "Quem achou que pular a soneca no Halloween era uma boa ideia?" Enquanto outro acrescentou: "Eu ficaria mais preocupado com a soneca perdida do que com o filme."

No Reino Unido, "Harry Potter e a Pedra Filosofal" tem classificação PG, o que significa que é "adequado para visualização geral, mas algumas cenas podem ser inadequadas para crianças mais novas". De acordo com o British Board of Film Classification (BBFC), um filme PG "não deve perturbar uma criança com cerca de 8 anos ou mais", segundo relembrou o The Mirror.