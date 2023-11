Homem é esmagado por robô que o confundiu com vegetais

Uma tragédia chocante ocorreu em um centro de distribuição de produtos agrícolas em South Gyeongsang, na Coreia do Sul, quando um homem na faixa dos 40 anos foi esmagado até a morte por um robô que o confundiu com uma caixa de vegetais em uma esteira transportadora.

O acidente ocorreu quando o homem estava verificando os sensores da máquina. O robô, programado para empilhar caixas de pimentões em um palete, agarrou a vítima por engano, pressionando-a contra a esteira transportadora e causando esmagamento em seu rosto e peito.

O homem foi rapidamente levado ao hospital após o acidente, mas, infelizmente, não resistiu aos ferimentos e faleceu posteriormente. A polícia iniciou uma investigação e fontes indicam que o robô pode ter sofrido uma falha, confundindo o homem com uma caixa, segundo levantou o The Mirror.

A investigação também avaliará os procedimentos de segurança no centro de distribuição e se há um caso de negligência por parte dos gestores, relatou a agência de notícias Yonhap.

Robo-KJ-Brix-Pexels

KJ Brix / Pexels

Segurança

Um representante do Complexo de Exportação Agrícola de Donggoseong, proprietário da instalação, pediu a melhoria dos sistemas de segurança após o trágico incidente.

A mídia local relata que testes no robô estavam programados para ocorrer em 6 de novembro, mas foram adiados por dois dias devido a problemas com os sensores que precisavam ser resolvidos primeiro.

Este não é o primeiro incidente envolvendo robôs na Coreia do Sul. Em março do ano passado, um homem na faixa dos 50 anos sofreu ferimentos graves ao ficar preso em um robô em uma fábrica de veículos.

Além disso, durante um torneio de xadrez na Rússia no ano passado, um robô agarrou e quebrou o dedo de um menino de 7 anos após ele mover-se mais rapidamente do que o esperado.

De acordo com fontes da mídia russa, o incidente ocorreu durante uma partida no Moscow Open. O presidente da Federação de Xadrez de Moscou, Sergey Lazarev, informou à agência de notícias TASS após o torneio que o robô havia quebrado o dedo do menino.

O vídeo do incidente, ocorrido em 19 de julho de 2022 e publicado pelo canal Baza no Telegram, mostrou o dedo do menino sendo preso pelo braço robótico por vários segundos, com a criança visivelmente desconfortável. Uma mulher, seguida por três homens, rapidamente interveio para libertar o menino do aperto do robô.