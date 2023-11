Hábito alimentar incomum acaba causando confusão durante um jantar em família

Hábitos alimentares geralmente são particularidades de cada indivíduo, no entanto algumas pessoas podem se sentir incomodadas diante dos costumes, e manias, de outras e isso pode gerar uma grande confusão.

Um rapaz, de 27 anos, está sentindo os impactos que isso podem causar na relação familiar depois que sua namorada, de 22 anos, e sua irmã entraram em atrito por conta de um hábito alimentar que pode ser nocivo à saúde da jovem.

Sem se identificar, o homem usou o Reddit para dividir sua história e pedir a orientação de outras pessoas que leram seu relato.

“Nós temos um bom relacionamento e raramente temos brigas, quando surge algo nós sentamos, conversamos e resolvemos. Atualmente estamos esperando um bebê juntos. Ela está grávida de 5 meses”.

“Acontece que minha companheira ama sal. Todos sabem disso sobre ela. Ela sempre experimenta a comida e depois coloca uma quantidade exagerada de sal independente de que comida for, pizza, macarrão, qualquer coisa. Ela sabe que isso não é um bom hábito”, conta o homem.

Tudo terminou em briga

O homem então revela que sua irmã decidiu dar um jantar para celebrar a chegada do bebê do casal e, como sempre, sua companheira experimentou a comida e colocou mais sal, o que fez a irmã do homem ficar completamente fora de si.

“Minha irmã começou a surtar com isso e eu questionei qual era o problema já que ela sabe sobre esse hábito da minha companheira. Meus pais e minha irmã esperavam que eu me desculpasse pelo comportamento da minha namorada e eu me recusei a fazer isso”.

“Eles estão alegando que ficaram preocupados com a saúde dela pois o sal em excesso pode estar ‘matando minha namorada silenciosamente’ e se recusaram a nos convidar para qualquer jantar ou comparecer a qualquer festa feita por nós até que um pedido de desculpas seja feito. Minha namorada quer se desculpar, mas eu acho exagero. Estou errado?”, questiona.

Para os usuários, ele não está errado, mas deve se atentar a saúde da companheira.

“Você não está errado, mas seria bom levar sua namorada para fazer alguns exames. Alguma coisa pode estar errada com a saúde dela para ela precisar de tanto sal assim”, comentou uma pessoa.

“Você não está errado e pelo fato dela sempre experimentar a comida antes, não é desrespeitoso da parte dela”, finalizou outra pessoa.