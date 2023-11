Gato é salvo de mina abandonada por "mãe" canina em atuação de superstar

A história de um gato de sorte que caiu 100 pés (cerca de 30 metros) em um poço de mina teve um final feliz, graças à incrível atuação da "mãe" canina do felino.

Michele Rose havia perdido todas as esperanças de encontrar seu gato de estimação, Mowgli, depois que ele desapareceu sem deixar rastro e não retornou para casa por seis dias. No entanto, seu cão de estimação, Daisy, tinha outros planos e alertou Michele ao agir de forma agitada na floresta próxima à casa deles.

Michele observou sua cadela correndo de forma inexplicável entre as árvores na floresta de Harrowbarrow, em Cornwall. Determinada a descobrir o motivo desse comportamento, Michele seguiu Daisy por um caminho que a levou até uma mina abandonada.

De forma semelhante às cenas do programa de TV norte-americano dos anos 1950, "Lassie", a cadela "parou abruptamente" ao lado de um poço de mina desativado. Michele ligou para a RSPCA (Real Sociedade para a Prevenção da Crueldade contra os Animais) e para os Bombeiros de Cornwall, mas estava escuro demais para acessar o poço de mina.

No entanto, eles retornaram na manhã seguinte e, milagrosamente, avistaram Mowgli sentado a 30 metros de profundidade no fundo do poço. A equipe passou horas resgatando o assustado, mas ileso, gato, que finalmente foi levantado em segurança, segundo o The Mirror.

Gato-Francesco-Ungaro-Pexels

Francesco Ungaro / Pexels

A relação

Michele afirmou: "sem a intervenção de Daisy, Mowgli ainda estaria lá embaixo, com certeza. Ela foi persistente em me fazer segui-la, foi incrível. Daisy é uma superstar. Ela é uma cadela incrível."

O outro gato da família, Baloo, cumprimentou Mowgli depois que ele foi resgatado do poço da mina. Michele adotou os dois filhotes em dezembro do ano passado, e eles desenvolveram um vínculo próximo com Daisy.

Ela disse: "Daisy já tinha um ano quando os gatinhos chegaram, e eles têm sido inseparáveis desde então. Ela é bastante matriarcal e tolera a presença deles. Eles a amam, e ela é muito protetora com eles."

Gatos aventureiros muitas vezes se encontram presos em poços e poços de minas desativados. Em novembro do ano passado, uma proprietária de animais de estimação entrou em um poço de 30 pés para resgatar seu felino, mas acabou ficando presa.

Equipes de resgate da cidade sul-australiana de Gawler foram convocadas para salvar a amante de gatos envergonhada.