Estudo: estilo de vida saudável pode adiar o envelhecimento biológico em seis anos

Cientistas estudaram milhares de adultos e identificaram oito mudanças cruciais no estilo de vida que podem atrasar o processo natural de envelhecimento biológico em aproximadamente seis anos. Essa descoberta foi apresentada durante as Sessões Científicas da American Heart Association 2023 na Filadélfia e destaca a importância de manter hábitos saudáveis para viver mais e com melhor qualidade.

Os dados analisaram os resultados de 6.500 adultos, com uma idade média de 47 anos. Os resultados iniciais do estudo indicam que manter o peso corporal, níveis adequados de açúcar no sangue, colesterol e pressão arterial, juntamente com um regime de sono e dieta saudáveis, prática regular de atividade física e a abstenção de fumar são fatores essenciais na promoção da saúde e no atraso do envelhecimento biológico, conforme divulgado pelo Mirror.

jenny-hill-mQVWb7kUoOE-unsplash

Jenny Hill/Unsplash

Donald M. Lloyd-Jones, presidente do grupo de redação de Life's Essential 8 e ex-presidente voluntário da American Heart Association, enfatiza a importância dessas descobertas: "elas nos ajudam a compreender a ligação entre a idade cronológica e a idade biológica e como seguir hábitos de estilo de vida saudáveis pode nos permitir viver mais. Todos desejam uma vida mais longa, mas o mais importante é viver mais anos com saúde, para desfrutarmos de uma boa qualidade de vida pelo maior tempo possível".

O Life's Essential 8, uma ferramenta de avaliação de saúde da American Heart Association lançada em 2022, tem como objetivo avaliar a saúde do coração com base em quatro medidas de estilo de vida modificáveis e quatro marcadores de saúde modificáveis.

Para medir a idade fenotípica, ou biológica, dos participantes, os pesquisadores avaliaram seu metabolismo, função orgânica e inflamação.

pexels-world-sikh-organization-of-canada-18870282

World Sikh Organization of Canada/Pexels

A aceleração fenotípica da idade é a diferença entre a idade biológica e a idade cronológica, sendo que valores mais elevados indicam um envelhecimento biológico mais rápido.

Após levar em consideração fatores sociais, econômicos e demográficos, os pesquisadores afirmaram que uma pontuação alta no Life's Essential 8, que reflete uma saúde cardiovascular robusta, está associada a uma idade biológica mais jovem em cerca de seis anos.

tarikul-raana-joEooVOaq7o-unsplash

Tarikul Raana/Unsplash

Nour Makarem, autor sênior do estudo e professor assistente de epidemiologia na Mailman School of Public Health do Columbia University Irving Medical Center, destaca: "descobrimos que uma maior saúde cardiovascular está relacionada a um envelhecimento biológico mais lento, conforme medido pela idade fenotípica. Além disso, identificamos uma relação dose-dependente - à medida que a saúde do coração melhora, o envelhecimento biológico diminui".

Por exemplo, os pesquisadores observaram que a idade média real das pessoas com boa saúde cardíaca era de 41 anos, enquanto sua idade biológica média era de 36 anos. Em contraste, aqueles com problemas de saúde cardiovascular tinham uma idade média real de 53 anos, mas uma idade biológica média de 57 anos.

pexels-vlada-karpovich-4534856

Vlada Karpovich/Pexels

O professor Makarem conclui: "uma maior adesão a todas as métricas do Life's Essential 8 e a melhoria da saúde cardiovascular podem retardar o processo de envelhecimento do corpo e trazer muitos benefícios no futuro. O envelhecimento biológico reduzido não está apenas associado a um menor risco de doenças crônicas, como doenças cardíacas, mas também a uma vida mais longa e a um menor risco de morte".