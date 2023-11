"Estou tendo um caso com minha madrasta para ensinar uma lição ao meu pai"

Um jovem de 18 anos compartilhou uma história chocante sobre seu envolvimento romântico com sua madrasta como forma de ensinar uma lição ao seu pai infiel. Ele explicou como o relacionamento começou, quando seu pai começou a viajar pelo país a trabalho.

O pai, que passa mais de 250 dias por ano fora do país devido aos compromissos profissionais, levou o jovem a acreditar que ele estava tendo casos enquanto estava fora de casa. Em um post recente no Reddit, o jovem disse: "Meu pai viaja muito a trabalho e passa mais de 250 dias por ano fora do país. Isso deixou muito tempo para eu e minha madrasta ficarmos bastante próximos. Ela tinha 35 anos na época, eu tinha 18 e meu pai estava nos seus 50 anos."

Ele continuou explicando que nunca teve um relacionamento próximo com o pai devido ao cronograma de trabalho ocupado dele. "Eu amo meu pai, mas nunca tivemos aquela relação pai-filho próxima", acrescentou. "Ele sempre esteve fora e, quando está em casa, a maior parte do tempo que passamos juntos é jogando golfe e talvez jantando no clube local. Agora que penso nisso, é meio decepcionante."

Casal-transando-Anna-Tarazevich-Pexels

Anna Tarazevich / Pexels

Relação

O jovem explicou que sua madrasta costumava ser muito afetuosa e usava roupas provocantes em casa, segundo chegou ao The Mirror. Uma noite, após sair com amigos e chegar em casa um pouco embriagado, ela o abordou diretamente.

"Ela me perguntou se eu achava ela sexy e bonita, e depois me perguntou o que eu gostaria de fazer com ela", disse ele. "Na primeira noite, só passei a noite na cama com ela e a beijei. Na semana seguinte, a mesma coisa aconteceu e finalmente tivemos relações sexuais."

Comentando sobre sua confissão, um usuário brincou: "Você já considerou se mudar do Alabama?" Outro usuário perguntou: "Você acha que ela contaria para seu pai? Se sim, qual você acha que seria a reação dele?" Em resposta, ele disse: "Tenho quase certeza de que ela nunca diria nada." Outro usuário perguntou: "Você se arrepende? Você sente culpa ou arrependimento por fazer isso com seu pai?" Mas ele simplesmente respondeu: "Na verdade, não".