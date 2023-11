Enfermeira compartilha sua experiência no swinging

Kaye Davis, uma enfermeira de 44 anos da cidade de Portsmouth, decidiu compartilhar sua jornada no mundo do swinging, revelando como enfrentou o momento em que seus colegas de trabalho descobriram sua escolha de estilo de vida não convencional, de acordo com o DailyStar.

Davis, uma profissional de saúde, começou a considerar o swinging após uma década de relacionamento estável com seu atual marido, Paul. Ela sentiu que estava perdendo experiências e decidiu explorar o mundo do swinging para aproveitar a vida ao máximo.

A aventura do casal começou com uma visita a um clube de swing, e eles rapidamente abraçaram o estilo de vida não monogâmico depois de uma emocionante primeira experiência. Para complementar sua renda, Kaye também criou uma conta no OnlyFans, o que eventualmente levou mais pessoas a descobrirem sua escolha de vida.

No entanto, a situação se tornou desconfortável quando colegas de trabalho começaram a espalhar boatos sobre sua vida sexual e seu envolvimento com o swinging. Apesar disso, Kaye recusou-se a se envergonhar e decidiu manter sua felicidade e estilo de vida inalterados.

Ela compartilhou: "Havia toda essa conversa de que eu estava envolvida em atividades que não eram verdadeiras, mas eu disse que, em sua maioria, eram verdadeiras. O que fazemos é consensual, e não estamos prejudicando ninguém. Por que não deveríamos ser livres para fazer o que queremos?"

Embora a decisão de compartilhar sua escolha de estilo de vida com amigos e familiares tenha sido desafiadora, Kaye acredita que a maioria deles a apoiou. No entanto, alguns amigos mais conservadores se distanciaram do casal devido ao relacionamento aberto.

Kaye e Paul agora equilibram suas atividades de swing com suas carreiras. Ela faz plantões de enfermagem por meio de uma agência, enquanto Paul é pintor. Ambos reduziram suas horas de trabalho para acomodar seu envolvimento no OnlyFans.

Apesar dos desafios iniciais, o casal tem obtido sucesso com seu conteúdo picante, com dezenas de milhares de seguidores no Instagram e TikTok. A jornada de Kaye desde sua primeira experiência de swing até se tornar uma defensora do estilo de vida é notável.

Kaye e Paul enfrentaram nervosismo e incerteza no início, mas sua jornada no mundo do swing provou ser uma experiência transformadora para eles. Kaye compartilhou: "Não somos particularmente ciumentos, mas você nunca sabe como vai se sentir, então achamos que, se não fosse certo para nós ou afetasse nosso relacionamento, deveríamos parar. Mas pensamos que foi absolutamente incrível".