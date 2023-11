Descubra qual a cidade mais desejada do mundo para morar, segundo o Google

Um mapa fascinante, criado a partir de 12 meses de dados de pesquisa do Google, revela as cidades para as quais as pessoas mais desejam se mudar ao redor do mundo - e é Dubai que ocupa o primeiro lugar. No mapa, os nomes dos países foram complementados pelas cidades sobre as quais seus residentes mais desejam informações para se mudar.

As buscas por 'mudar para Dubai' lideram em 60 países, incluindo o Reino Unido, os EUA e a Austrália. Em segundo lugar está Miami, ao longo da costa da Flórida, liderando em 12 países, incluindo Grécia e Argentina. A capital francesa, Paris, está em terceiro lugar, sendo procurada por residentes de dez países, incluindo Madagascar e Senegal.

O mapa foi criado pela Remitly, uma provedora de serviços financeiros para imigrantes, que analisou quase 164 países e o volume de pesquisa para a frase ‘mudar para [cidade]’, estabelecendo assim o destino de realocação mais pesquisado em cada país ao longo do último ano.

Sobre Dubai, a Remitly afirma: "com uma vasta gama de oportunidades de emprego, infraestrutura em crescimento, excelente atendimento médico e educacional, e a perspectiva de não pagar imposto de renda, fica claro por que Dubai lidera a lista. Como resultado, a cidade, carinhosamente conhecida como 'A Joia do Deserto', viu sua população continuar a crescer, atingindo 3,6 milhões pela primeira vez em 2023".

Mapa-Aaditya-Arora-Pexels

Aaditya Arora / Pexels

Popularidade americana

Apesar de Dubai ocupar o primeiro lugar, a América do Norte é o continente mais popular no geral, com oito cidades dos EUA e Canadá no top sete. Após Miami em segundo lugar, Nova York fica em quarto lugar ao lado de Madri e Singapura, cada uma liderando em oito países ao redor do mundo. Toronto fica em sexto lugar, conquistando a medalha de ouro em três países - Bermudas, Ilhas Turcas e Caicos e Palau.

Londres e Bruxelas empatam no quinto lugar, reinando supremas em seis países ao redor do mundo. O mapa revela também que diversas cidades são populares entre os europeus, como Viena - que lidera em Liechtenstein e Sérvia - e Munique, que é a preferida na Áustria.

O estudo também mostra que Dubai é a cidade mais desejada para morar em diversos países africanos e latino-americanos. No Oriente Médio e Ásia, Dubai lidera em países como Nigéria, Namíbia e Zâmbia, enquanto Ottawa, no Canadá, é a número um para os guineenses, segundo o Daily Mail.