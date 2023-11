Desafio de 30 dias sem masturbação é realmente seguro?

Proponentes do desafio No Nut November, que consiste em ficar um mês inteiro sem masturbação, afirmam que essa abstinência pode levar a uma maior clareza mental, redução da dependência de pornografia, aumento dos níveis de testosterona e melhora nas habilidades atléticas. No entanto, um médico adverte que os benefícios podem não ser tão claros quanto parecem, de acordo com o NYPost.

O Dr. Rina Malik, um urologista, expressou suas preocupações sobre os riscos da abstinência completa, começando com um problema conhecido como "blue balls" (bolas azuis), que é a dor escrotal após excitação sexual intensa que não resultou em orgasmo. Embora os proponentes do desafio argumentem que ele traz benefícios à saúde, Malik alega que não há pesquisas substanciais para apoiar essas afirmações.

Malik também apontou que a qualidade do esperma pode ser afetada negativamente pela abstinência. Ela citou um estudo que mostrou que a mobilidade do esperma era menor em homens que não haviam ejaculado em mais de uma semana. Além disso, o urologista afirmou que a abstinência não aumenta significativamente os níveis de testosterona a longo prazo, contradizendo as alegações feitas pelos defensores do desafio.

Outra alegação que Malik contestou foi a suposta melhora no desempenho atlético devido à abstinência sexual ou masturbação. Ela argumentou que estudos mostram que não há correlação entre a abstinência e melhor desempenho atlético, incluindo foco e força de preensão.

Além disso, Malik alertou que a prática do "edging", que envolve levar-se ao limite do orgasmo antes de parar, pode causar disfunção do assoalho pélvico, resultando em dor durante a ejaculação, dor testicular e dor durante a defecação.

Embora haja críticas ao desafio No Nut November, alguns participantes afirmam que estão dispostos a enfrentá-lo na esperança de superar o vício em pornografia e reconectar-se com a realidade.

No entanto, é importante que as pessoas estejam cientes dos possíveis riscos à saúde associados a esse desafio, e consultar um profissional de saúde, se necessário, antes de participar. A clareza mental e os benefícios prometidos devem ser avaliados com cuidado em relação às possíveis consequências para a saúde.