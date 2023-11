Conheça os bastidores escatológicos da Disney

Embora a Disney World tenha a fama de ser "o lugar mais feliz da Terra", visitantes e funcionários não estão se sentindo mágicos após testemunharem incidentes desagradáveis, como pessoas defecando e vomitando nas filas das atrações.

O subreddit r/WaltDisneyWorld não é apenas um local de encontro para fanáticos da Disney, mas também um espaço para reclamações sobre as condições insalubres do parque, que são corroboradas por atuais e ex-'membros do elenco'.

Um usuário relatou um incidente chocante em que alguém deixou seu filho defecar no chão da fila de uma atração, deixando uma situação degradante para os funcionários lidarem.

Os incidentes não se limitam às crianças. Outros relatos incluem um turd (gíria para fezes) adulto deixado em um local público, deixando visitantes perplexos.

Fluidos corporais

Além de fezes e vômitos, os visitantes também enfrentam outros fluidos corporais desagradáveis. A situação tornou-se tão comum que os funcionários têm um código específico, denominado Código V, para lidar com esses incidentes.

A história é repleta de relatos de visitantes ignorantes que não se retiram para locais mais apropriados para resolver esses problemas, tornando a experiência desconfortável para todos.

Ex-funcionários dos parques também compartilham histórias chocantes, descrevendo os desafios que enfrentaram para manter o ambiente limpo.

Esses incidentes perturbadores, além de causar desconforto e repulsa, sobrecarregam os funcionários encarregados da limpeza, que têm a ingrata tarefa de restaurar a ordem.

Minoria desagradável

Apesar do sentimento negativo associado a esses incidentes, é importante lembrar que a maioria dos visitantes se comporta adequadamente. No entanto, as ações de uma minoria causam desconforto e estresse para outros visitantes e funcionários.

A Disney oferece banheiros em várias áreas dos parques para evitar incidentes desagradáveis, e os visitantes são incentivados a procurá-los caso não consigam mais esperar. Os funcionários estão lá para ajudar e garantir que a visita ao parque seja o mais agradável possível para todos.

Essas histórias perturbadoras servem como um lembrete de que, em qualquer ambiente, o respeito pelos outros é fundamental. Um comportamento inadequado pode afetar negativamente a experiência de todos e criar situações desagradáveis que poderiam ser evitadas com um pouco de cortesia e consideração, relembrou o Daily Mail.