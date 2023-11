Cometa do Diabo se aproxima da Terra em 2024 e está “relmente ativo”, segundo especialista

‘Cometa do diabo’ três vezes maior que o ‘Monte Everest’ está vindo em direção à Terra; saiba mais Imagem:

A Terra se prepara para ver o enorme “cometa do Diabo”, que passa pela primeira vez em mais de 70 anos.

De acordo com o portal O Globo, o cometa foi batizado com esse nome peculiar devido à sua formação. Chamado oficialmente de 12P/Pons-Brooks, o cometa tem aproximadamente 29 quilômetros de diâmetro, três vezes o tamanho do Monte Everest.

Ele é descrito como um “vulcão frio”, que ejeta gelo e gás violentamente, criando um rastro de material semelhante a dois chifres. Suas explosões podem torná-lo visível sem a necessidade de telescópios profissionais.

O “cometa do Diabo” foi descoberto pela primeira vez em 1812 e atingirá o ponto mais próximo da Terra em 2024, mas não representa perigo para os humanos.

“Não há muitos cometas que tenham esses aumentos repentinos de brilho, que sejam tão fortes, e menos ainda que os tenham algumas vezes durante uma órbita. Parece que Pons-Brooks está realmente ativo”, expressa o pesquisador Theodore Kareta conta à ABC News sobre a visualização a olho nu do fenômeno.

Atualmente, ele está se movendo em direção ao Sol a uma velocidade de cerca de 20 km por segundo, podendo atingir 160 mil km/h à medida que se aproxima. Após passar pela Terra, será lançado gravitacionalmente de volta ao sistema solar exterior e só retornará em 2095.