ChatGPT fica fora do ar mundialmente e milhares de usuários são bloqueados

O serviço amplamente utilizado do ChatGPT ficou inoperante por algumas horas na quarta-feira (8/11), com milhares de pessoas reclamando que não conseguiam acessar a plataforma de IA. Relatos de usuários indicavam que estavam enfrentando dificuldades para usar o ChatGPT, e parece que problemas técnicos sérios afetaram a plataforma de IA popular, bloqueando milhares de pessoas de fazer login e utilizar o serviço, reporta Mirror. Os problemas começaram por volta das 14h, com centenas de relatos continuando a chegar dos usuários.

jonathan-kemper-MMUzS5Qzuus-unsplash

Alguns relatos afirmaram que, ao tentar acessar o ChatGPT, os usuários se depararam com uma mensagem que dizia: "estamos enfrentando uma demanda excepcionalmente alta. Por favor, aguarde enquanto trabalhamos para dimensionar nossos sistemas."

Muitos fãs do ChatGPT recorreram às redes sociais para expressar sua frustração, com muitos reclamando que não conseguem fazer login. "O ChatGPT está fora do ar, todos vão fazer um almoço antecipado", tuitou Stephen. Enquanto Mayank acrescentou: "O ChatGPT está fora do ar, e estou preso com a minha lição de casa. É fascinante o quanto dependemos da IA."

Outro assinante premium, chamado Sanda, comentou: "O ChatGPT está fora do ar quando mais preciso dele. Por que estou pagando por isso?"

O ChatGPT ganhou grande popularidade desde o seu lançamento no final do ano passado, com milhões de pessoas fazendo login diariamente para ajudar a gerar textos e ideias. Desenvolvido pela equipe da Open AI, ele também pode ser usado para responder a perguntas, escrever e-mails e até mesmo produzir código para o design de sites.

É gratuito para uso, embora haja uma versão premium que inclui recursos extras, como tempo de resposta mais rápido. Não há informações sobre a causa dos problemas.