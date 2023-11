Casal usa previsões astrológicas para escolher o dia de seu casamento

Muitas pessoas gostam de acompanhar diariamente o que os astros têm a dizer para sua vida e buscam em horóscopos e mapas astrais as direções a serem seguidas em sua vida. No entanto, uma jovem afirmou que a postura de sua madrasta em relação a isso a está fazendo passar por momentos delicados em sua vida.

Desabafando no Reddit de forma anônima, a jovem explica que seus pais se separaram quando ela ainda era uma criança e que seu último contato com a mãe foi aos 10 anos de idade. Desde então, ela sempre viu seu pai como sua única família.

“Ele conheceu sua namorada há 1 ano e eu e ela não nos demos bem. Ela tem dois filhos, de 14 e 19 anos, e todos foram morar em nossa casa há 6 meses. Eu até me dou bem com eles, mas não com ela”.

“Ela acredita que tudo se resume a óleos essenciais, cristais, reiki e energias, pelo menos ela não é contra as vacinas. Uma vez ela me disse que minha ‘alma é turva’ e ficou magoada quando eu disse que não acredito nessas coisas. Nós praticamente coexistimos debaixo do mesmo teto”, revela a jovem.

O anúncio do casamento mudou tudo

Após alguns meses morando juntos, o pai da jovem e sua companheira decidiram se casar, e para ela a felicidade de seu pai é o que importa.

“Eu estava bem com isso até que eles anunciaram a data do casamento, e será no meu aniversário. Eu perguntei o motivo e disse que fiquei chateada com isso porque não quero meu aniversário ficando em segundo plano por causa do casamento deles”.

“Eles disseram que a data tem boa energia e o horóscopo e alinhamento planetário no dia era ótimo e próspero. Eu não entendo essas coisas, quero respeitar as crenças dela, mas parece besteira. Agora em todo aniversário sempre que quiser comemorar com minha família vou ficar de lado porque eles estarão comemorando seu casamento”.

“Meu pai disse que eu preciso parar de ser egoísta quando pedi a eles para mudarem a data, a noiva dele está me ignorando e eu estou me questionando se agi errado”, finaliza a jovem.

Entre os comentários do Reddit, diversas pessoas afirmaram que ela tem razão em estar se sentindo mal com essa situação.

“Eles têm mais de 300 dias do ano para escolher uma data para o casamento e escolheram o único que vai te deixar mal. Seu pai deveria estar ao seu lado nessa questão”, comentou uma pessoa.

“Você não pode mudar a data do seu aniversário, mas eles podem mudar a data do casamento. Parece que ela está fazendo isso de propósito”, finalizou outra.