5 países em conflito: guerras que persistem na sombra do mundo

Colômbia, Mianmar, Haiti, Turquia e Líbia são palavras que frequentemente não associamos com guerras em andamento. No entanto, enquanto noticiários internacionais destacam conflitos famosos, como Rússia-Ucrânia e conflitos no Oriente Médio, esses cinco países estão atualmente enfrentando guerras e conflitos que merecem nossa atenção, de acordo com o Mega Curioso.

Colômbia: guerra civil

A Guerra Civil Colombiana, que durou cinco décadas, oficialmente terminou em 2016 com um acordo de paz. No entanto, facções dissidentes das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC) ainda perpetuam a violência, envolvendo-se em atividades como mineração ilegal e tráfico de drogas. A violência inclui assassinatos, recrutamento de crianças e violência sexual, mantendo a Colômbia em um estado de guerra em muitas regiões.

flavia-carpio-P3PFi8THbUs-unsplash

Flavia Carpio/Unsplash

Mianmar: desde a independência

A Guerra Civil de Mianmar começou em 1948, logo após a independência do domínio britânico. O conflito envolve o governo central, dominado pelos Bamar, e várias organizações étnicas armadas em sete Estados. O golpe militar em 2021 deu início a uma insurgência armada liderada pelo Governo Civil da Unidade Nacional, resultando em centenas de mortes até o momento.

gayatri-malhotra-RIu4W3BC99A-unsplash

Gayatri Malhotra/Unsplash

Haiti: violência de gangues

O Haiti enfrenta um aumento sem precedentes na violência de gangues, que já custou a vida de mais de 2,4 mil pessoas em 2023. O assassinato do presidente Jovenel Moise em 2021 agravou a situação, tornando muitas gangues mais poderosas. Cerca de 80% da região metropolitana de Porto Príncipe está sob controle desses grupos, enquanto um grupo de vigilantes anti-gangues, Bwa Kale, adiciona complexidade à guerra.

heather-suggitt-P8ZZ0aofrXI-unsplash

Heather Suggitt/Unsplash

Turquia: curdos

O conflito entre a Turquia e grupos curdos armados, especialmente o Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK), persiste desde 1984. As tensões aumentaram nos últimos anos, com um cessar-fogo de dois anos em 2015 resultando em violência renovada. As ações militares turcas também se espalharam para o norte do Iraque e norte da Síria.

michael-jerrard-JnLp1kus3Ks-unsplash

Michael Jerrard/Unsplash

Líbia: atores externos

Após a morte de Muammar Gaddafi, em 2011, a Guerra Civil da Líbia não chegou ao fim. O país permanece dividido entre vários grupos armados e atores externos que lutam pelo poder. Grupos com diferentes linhas ideológicas recebem apoio de países como Egito, Emirados Árabes Unidos, França, Qatar, Turquia e Estados Unidos. O surgimento do Estado Islâmico agravou ainda mais o conflito.

m-t-elgassier-3agNLQoXudw-unsplash

M.T ElGassier/Unsplash

Embora esses conflitos muitas vezes fiquem à margem das manchetes, eles causam sofrimento e instabilidade em suas respectivas nações. É crucial que o mundo continue a se conscientizar desses eventos e busque soluções para alcançar a paz em locais onde a guerra continua a ser uma triste realidade.