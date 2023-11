Três amigas centenárias compartilham segredos de longevidade: ser positiva e feliz

Quanta história para contar! Três amigas centenárias, Daisy, Phyllis e Irene, estão celebrando suas vidas na casa de repouso Manor Lodge, em Chelmsford, Essex, no Reino Unido. A mais jovem, Irene, tem 101 anos, enquanto Daisy e Phyllis têm impressionantes 103 anos. Juntas, elas irradiam vitalidade e felicidade, desafiando estereótipos sobre idosos.

Elas compartilham um lema de vida simples: “aproveitar a vida ao máximo”. Para essas mulheres incríveis, a chave para uma vida longa é fazer o que amam e encontrar alegria nas pequenas coisas. Em um mundo marcado por guerras mundiais e tristezas, elas optam por focar no presente, ignorando as dores do passado.

Três amigas centenárias/ Foto: SWNS

Cada uma delas tem seu próprio estilo de viver. Phyllis, por exemplo, adora tricotar e ensinar essa arte a outros residentes da casa de repouso. Ela enfatiza a importância de se manter ocupada e gentil, destacando que uma atitude positiva é fundamental para uma vida longa.

Daisy, que está prestes a completar 104 anos, é uma pessoa extremamente ativa. Ela não gosta de ficar parada e está sempre participando de aulas de música, ioga, dança e ciclismo. Para ela, a chave é se manter em movimento, aproveitando a vida ao máximo. Sua grande família também é uma fonte constante de alegria para ela.

Já Irene atribui sua longevidade ao amor pela natureza e à sua alma descontraída. Ela ama estar ao ar livre, especialmente perto do mar, e sempre foi apaixonada por nadar, mergulhar e cuidar do jardim. Além disso, ela encontra felicidade na música, dança e em se dar bem com tudo ao seu redor.

Essas amigas centenárias são um exemplo inspirador de como a positividade, a atividade física e o amor podem enriquecer nossas vidas à medida que envelhecemos. Seus sorrisos radiantes e energia contagiante nos lembram da importância de viver com alegria, mesmo diante dos desafios. Que essas mulheres notáveis continuem a nos inspirar com sua sabedoria e vitalidade.

