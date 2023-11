Tio denuncia as contas das redes sociais da sobrinha a faz ser banida do TikTok

Preocupado com a exposição de sua sobrinha na internet, um homem decidiu tomar uma atitude drástica para evitar que a menina, de apenas 11 anos, se envolvesse em situações delicadas. Após tentar conversar com sua irmã sobre as atitudes da sobrinha, ele denunciou as redes sociais dela para que sua interação com a internet passasse a ser monitorada de forma adequada pelos pais.

Sem se identificar, ele utilizou o Reddit para compartilhar o ocorrido e pediu uma opinião para as pessoas que se propuseram a ler seu relato.

Segundo o homem, durante um churrasco de família foi possível notar que a menina passava muito tempo gravando e publicando conteúdos no TikTok sem supervisão. Isso a fez chamar a atenção de sua irmã para que prestasse mais atenção no comportamento da filha.

“Disse a ela para ter cuidado sobre o tipo de conteúdo que minha sobrinha publica e consome na internet, mas ela me ignorou dizendo que a filha dela é sensata o bastante para não fazer algo errado. Como trabalho com tecnologia, eu sei bem como as coisas funcionam e achei que era meu papel alertar”, revela o tio.

Ele tomou uma atitude

Apesar de aceitar a postura de sua irmã, o homem ficou preocupado ao descobrir que a sobrinha utilizou seu nome completo para se registrar nas redes sociais, e manteve todos os perfis como públicos mesmo sendo menor de idade.

“Eu fiz o que qualquer pessoa sensata faria e a denunciei por ter menos de 13 anos em todas as redes sociais que encontrei. Dias depois minha irmã me ligou e perguntou se eu poderia olhar o iPad da minha sobrinha porque ela não conseguia logar em nenhuma de suas contas e estava tendo um surto por causa disso”.

“As contas foram bloqueadas e estavam pedindo a identidade dela para o desbloqueio. Agora estou em dúvida se conto que fui eu que denunciei ou se apenas digo a ela para enviar a foto de seu documento, mesmo sabendo que isso vai fazer com que ela seja permanentemente banida dos aplicativos”.

Para a maioria dos usuários do Reddit, ele agiu da forma que um adulto responsável deveria agir.

“Não diga que foi você, mas acho que você poderia alertar a mãe dela que ela foi banida por ter 11 anos, enquanto a idade mínima para acessar estas redes é de 13 ou 14 anos em alguns casos”, comentou uma pessoa.

“Apenas diga a ela que você é velho demais para entender como essas coisas funcionam”, finalizou outra.