Segredo revelado: ex-chef do McDonald's compartilha receita da mostarda picante

O chef Mike Haracz, que anteriormente trabalhou como chef corporativo para o McDonald's, surpreendeu os fãs da famosa rede de fast-food ao compartilhar um segredo muito bem guardado: a receita da icônica mostarda picante da marca. Com apenas dois ingredientes, ele revelou como recriar esse molho que é adorado por muitos, divulgou o Mirror.

jas-rolyn-oyVG7GFLhXA-unsplash

Jas Rolyn/Unsplash

Os produtos do McDonald's são conhecidos por seu sabor único, desde os pãezinhos macios até o famoso Big Mac. Enquanto alguns tentam recriar esses lanches em casa, outros estão mais interessados nos condimentos, como a mostarda picante.

Em um vídeo compartilhado em sua conta no TikTok, Mike Haracz apresentou a receita do molho. Ele explicou: "você quer comprar mostarda picante do McDonald's na loja? Sou ex-chef corporativo do McDonald's e tenho uma opção para você".

A receita é surpreendentemente simples. Mike detalhou que a mostarda picante do McDonald's é, na verdade, um molho à base de maionese. Para reproduzi-lo em casa, você só precisa de dois ingredientes: Heinz MayoMust, que é uma combinação de maionese e mostarda, e molho Tabasco. Basta adicionar algumas doses de molho Tabasco à maionese, e você terá um molho picante muito semelhante ao do McDonald's.

O vídeo rapidamente ganhou popularidade e recebeu quase 2 mil curtidas. Os fãs do McDonald's ficaram entusiasmados com a possibilidade de recriar o seu molho favorito em casa. Alguns até experimentaram a receita e confirmaram que o sabor é idêntico ao original.

Enquanto alguns podem ficar surpresos com a simplicidade da receita, outros estão ansiosos para testá-la. Alguns usuários de mídias sociais estão planejando preparar o molho por conta própria. Além disso, houve pedidos para receitas de outros molhos populares do McDonald's, como mostarda com mel, molho barbecue e molho agridoce.

allen-rad-9G_oJBKwi1c-unsplash

Allen Rad/Unsplash

Portanto, graças ao chef Mike Haracz, os amantes do McDonald's agora têm a oportunidade de desfrutar do sabor único da mostarda picante em casa, com uma receita que é fácil de seguir e deliciosa. É uma ótima notícia para aqueles que desejam replicar o sabor inconfundível dos produtos da rede em suas cozinhas.