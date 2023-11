Priorizar a relação do casal ou o cuidado com os filhos? Qual a melhor opção?

O amor é o ponto de partida, seguido pelo casamento, e então, a chegada do bebê. No entanto, um especialista em relacionamentos está lançando um conselho incomum: colocar o relacionamento dos pais à frente dos filhos pode ser a chave para salvar seu casamento e criar crianças emocionalmente equilibradas.

carly-rae-hobbins-zNHOIzjJiyA-unsplash

Carly Rae Hobbins/Unsplash

Paul Carrick Brunson, renomado casamenteiro do reality show "Married at First Sight," compartilhou sua visão em um episódio recente do programa Lorraine na ITV britânica. Ele argumenta que a união dos pais é a base sobre a qual tudo se constrói, afirmando que um relacionamento forte e uma comunicação eficaz entre os pais geralmente resultam em crianças com habilidades semelhantes.

Estudos confirmam que as crianças têm maior probabilidade de prosperar comportamental e academicamente quando criadas em uma família estável com ambos os pais presentes.

Brunson destaca que "seu casamento é a base" e que uma base sólida oferece às crianças a oportunidade de serem emocionalmente ajustadas e saudáveis.

jessica-rockowitz-6c4Uhhe68yQ-unsplash

Jessica Rockowitz/Unsplash

Além disso, priorizar o relacionamento amoroso dos pais é uma forma de autocuidado. É essencial que os pais mantenham seus relacionamentos e cultivem uma identidade além da parentalidade. A negligência desse aspecto pode levar à exaustão e ao ressentimento em relação à paternidade.

Recentemente, um vídeo viral no TikTok chamou a atenção para as dificuldades da maternidade e a necessidade de tempo para o autocuidado. Uma mãe, conhecida como @Bvd.Juju, compartilhou seu desabafo, mencionando a importância de cuidar de sua saúde mental e lamentando as dificuldades de criar um filho com autismo. Ela expressou seu desejo de ser "egoísta" em relação ao tempo e energia dedicados à maternidade.

Especialistas também enfatizam que as crianças precisam de modelos de relacionamentos saudáveis para aprenderem e imitarem. Elas absorvem a energia e a dinâmica entre os pais, seja como amantes ou amigos. Quando esse espaço relacional é amoroso, positivo e sensível, as crianças internalizam essas qualidades, desenvolvem valores semelhantes e têm um exemplo de relacionamento saudável.

Em última análise, priorizar o relacionamento dos pais não significa negligenciar os filhos, mas sim criar um equilíbrio saudável entre o cuidado com a união e a parentalidade. Essa abordagem pode ser a chave para um casamento duradouro e crianças emocionalmente saudáveis. Portanto, não subestime o valor de manter viva a chama do amor enquanto cria uma família feliz.