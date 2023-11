Passageiro bêbado empurra tripulantes após lhe negarem chocolate em voo

Um homem identificado como Daniel Hamilton, 28 anos, visivelmente embriagado, abusou verbalmente e empurrou os membros da tripulação de um voo na Irlanda, levando à intervenção da polícia após o pouso.

O passageiro, que viajava com sua família, se envolveu em uma discussão com a tripulação de cabine após não conseguir comprar a barra de chocolate desejada. Sua atitude agressiva causou desconforto entre os outros passageiros e preocupação na equipe de voo.

A polícia teve que intervir para remover Hamilton do avião e garantir a segurança dos demais passageiros e tripulantes, diz o Mirror.

Remorso

No tribunal, Hamilton foi multado em R$ 2,5 mil por causar aborrecimento ou ofensa num avião, perturbar a paz no aeroporto e obstruir a detenção. Seu advogado relatou que o passageiro estava profundamente arrependido e pediu desculpas às autoridades e à companhia aérea por comportamento inadequado.

O tribunal levou em consideração suas condenações anteriores e sua confissão de culpa ao aplicar a multa.

Captura-de-tela-2023-11-06-083914

Este incidente serve como um lembrete da importância do comportamento respeitoso a bordo das aeronaves e destaca as consequências legais para passageiros que não cumpram as regras e requisitos estabelecidos durante os voos.