Pais recorrem à "regra da varanda" para evitar nomes constrangedores para bebês

Quando se trata de escolher o nome perfeito para um bebê, muitos pais ficam diante de um dilema: como garantir que o nome escolhido não traga constrangimento no futuro? Uma solução criativa está surgindo nas redes sociais, conhecida como a "regra da varanda", que tem ajudado pais a evitar nomes potencialmente embaraçosos para seus filhos.

A "regra da varanda" é simples e eficaz. Quando os pais estão considerando um nome para seu filho, eles são aconselhados a imaginarem uma situação: ficar na porta da frente de sua casa e gritar o nome pretendido o mais alto que puderem, como se estivessem chamando a criança para entrar.

Isso é seguido por chamá-lo pelo nome completo, incluindo o sobrenome. Se o nome parece estranho ou embaraçoso quando gritado em público, pode ser uma indicação de que não é a melhor escolha.

pexels-eko-agalarov-12747234

Eko Agalarov/Pexels

A ideia por trás desse método é evitar nomes que possam causar constrangimento à criança no futuro, seja na escola, no trabalho ou nos relacionamentos. Um exemplo compartilhado nas redes sociais envolveu uma mãe que se perguntou se deveria chamar sua filha de "Cutie". Ao seguir a "regra da varanda", ela percebeu rapidamente que gritar "Cutie Smith, entre aqui agora" poderia ser embaraçoso, o que a fez reconsiderar sua escolha.

A popularidade da "regra da varanda" tem crescido, com muitos pais compartilhando suas experiências. Um pai relatou que usou o método para evitar dar o nome do meio "FaeRose" para sua filha, pois soava muito parecido com "Faraó". Outro aconselhou escolher nomes que combinem com um adulto, não apenas com um bebê.

daniel-thomas-_tYNzEqehMk-unsplash

Daniel Thomas/Unsplash

Além disso, a "regra da varanda" não se limita apenas a bebês; algumas pessoas admitiram usá-la ao nomear seus animais de estimação. Isso garante que até mesmo os bichinhos tenham nomes que possam ser chamados em público sem causar risos, segundo o Mirror.

Embora a "regra da varanda" possa parecer simples e até mesmo engraçada, muitos acreditam que é um método prático para evitar que seus entes queridos enfrentem constrangimento desnecessário devido a escolhas de nomes questionáveis.

Portanto, se você está prestes a dar um nome a seu bebê ou animal de estimação, talvez seja uma boa ideia experimentar a "regra da varanda" para garantir que o nome escolhido seja adequado para todas as idades e situações.