Pai se recusa a dar sua comida para o filho e é criticado pela esposa

Escolhas e gostos alimentares são uma particularidade de cada indivíduo. Enquanto alguns gostam de escolher sempre os mesmos pratos, outros gostam de experimentar coisas novas, mas nem sempre saem satisfeitos com suas escolhas.

Recentemente um pai buscou apoio no Reddit depois de ficar sem saber como lidar com as atitudes de seu filho de 12 anos, que tem uma severa seletividade alimentar, mas insiste em tentar experimentar coisas novas sempre que eles vão a restaurantes diferentes.

Segundo o pai, o filho sempre busca pelos pedidos mais diferentes do cardápio, mesmo sabendo que provavelmente não conseguirá comer o prato pedido, já que tem diversos problemas com a textura dos alimentos.

“Isso aconteceu várias e várias vezes. Ele pede algo estranho e diferente, dá uma mordida e depois exige comer a minha comida”, conta o pai.

“Eu já conversei com ele sobre isso, mas ele continua agindo desta forma então quando saímos para comer eu fui claro e disse a ele que não iria dar a ele a minha comida caso ele fizesse um pedido estranho e não gostasse”.

Ele ficou firme em sua decisão

Seguindo com seu relato, o pai conta que o filho novamente ignorou seus avisos e seguiu com o mesmo padrão durante o jantar.

“Eu pedi por um prato de frango, enquanto ele pediu por uma sopa de peixe. Bem, como é de se imaginar, ele não gostou da sopa e pediu pelo meu frango. Eu disse a ele que não daria e ele começou a reclamar que estava com fome”.

“Eu avisei novamente que o tinha avisado e que não me importava com o fato dele não ter gostado da comida. Ou ele come o que pediu, ou fica sem jantar. Quando chegamos em casa, ele começou a reclamar que eu o fiz passar fome enquanto sozinho fazia um sanduiche”.

“Isso tudo terminou em uma discussão com minha esposa que pensa que eu agi feito um idiota, mas eu estou cansado de nunca poder comer o que eu escolho, por causa da atitude do meu filho”, finaliza o pai.

Para os usuários do Reddit, quanto mais os pais permitirem que o filho tenha estas atitudes, mais eles vão reforçar o comportamento do menino.

“Você e sua esposa precisam estar na mesma página. Enquanto você está ensinando seu filho que as escolhas têm consequências, sua esposa está deixando ele fazer o que quer”, comentou uma pessoa.

“Se sua esposa não quiser seguir da mesma forma que você, ela então pode dar a comida dela para seu filho”, finalizou outra.